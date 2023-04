Ce bolid de lux conduce Vlăduța Lupău. Artista a scos o mică avere din buzunar

”Obrazul subțire se ține cu cheltuială”, iar unele vedete din România sunt dispuse să plătească bani grei pentru plăcerile și conforul lor. Este și cazul Vlăduței Lupău. Artista conduce o mașină de sute de mii de euro.

Majoritatea artiștilor din România nu se feresc să epateze prin diverse modalități. Fie că este vorba despre atitudine, îmbrăcăminte, ori bijuterii, de departe, bolizii de lux sunt nelipsiți din garajul casei lor.

Vlăduța Lupău se află în topul vedetelor care conduc cele mai scumpe și luxoase mașini. În anul 2021, cântăreața a primit cadou din partea soțului ei, Adrian Rus, o mașină marca Mercedes G Class, în valoare de 150.000 de euro.

Vlăduța Lupău se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. În anul 2021, cu ocazia împlinirii a doi ani de la căsătorie, Adi Rus i-a pregătit o surpriză pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. ”Înarmat” cu un buchet de flori, soțul Vlăduței Lupău a surprins-o cu un cadou impresionant. Vizibil emoționată și surprinsă, artista a rămas fără cuvinte și cu greu i-a venit să creadă că bolidul de lux este al ei.

”O Dumnezeule, ce-i asta? Ce-i asta”, au fost cuvintele pe care cântăreața le-a repetat minute în șir uitându-se spre bolidul roșu care o aștepta.

Vlăduța Lupău se confruntă cu probleme de sănătate

Artista se confruntă de ani de zile cu o tuse seacă, tuse care i-ar putea pune în pericol vocea. Vrând să scape de necazuri, Vlăduța Lupău se gândește foarte serios să ajungă pe masa de operație, însă medicul nu îi recomandă niciun fel de intervenție chirurgicală. Astfel, tot ceea ce i-a rămas a fost să urmeze tratamentul prescris de medic, tratament readaptat problemelor și mult mai dur ca până acum. Potrivit ultimelor investigații, artistei i-a fost descoperită o hernie hiatală.

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit.

A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu.

Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au măsurat hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze.

Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a povestit Vlăduța Lupău, în mediul online.

