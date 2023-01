Ruby nu-i de fier și mai clachează, artista dezvăluie ce o “exasperează”: “Mai iese și câte o lacrimă!”

Sinceră din cale-afară s-a prezentat Ruby în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Cea care a stins cel mai bine lumina din întreg showbizul are planuri mari și vești dintre cele mai bune pentru fanii care îi ascultă muzica. Artista ne-a dezvăluit că se pregătește să își relanseze formația alături de Shift și Keed, nu de alta, dar într-un deceniu de carieră solo Ruby a demonstrat ce poate să facă de una singură.

Tot de muzică țin și micile frustrări ale interpretei, care se declară o impulsivă convinsă. Uneori, susține, Ruby, ajunge până la lacrimi când nu-i ies planurile în nota în care își dorește.

Ruby: „Am avut și formație și suntem pe cale să o relansăm!”

CANCAN.RO: Cum te simți la aniversarea unui deceniu de carieră solo?

Ruby: Solo am fost, solo o să fiu, de fapt am avut și formație și suntem pe cale să o relansăm, «Diamante FMM». Mă simt foarte bine, simt că sunt recunoscătoare în fiecare zi și-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a îndeplinit visul meu din copilărie și fac ceea ce am visat de mică. Și mă rog să meargă în continuare la fel de bine și să pot să îmi îndeplinesc visele în continuare. Și visele mele țin de muzică!

CANCAN.RO: Deci doar pe partea de muzică, nu altceva. Unde te duci, mai sus?

Ruby: Nu fac doar muzică, fac și televiziune, în fiecare an marchez câte un show în care simt să particip și în care mă duc de fiecare dată cu tot sufletul. Am jucat și într-un film, dar o să mă vezi a doua oară în cinematografe.

Ruby a recunoscut ce o afectează cel mai des: „Mai iese și câte o lacrimă!”

CANCAN.RO: La ce ai plâns ultima dată?

Ruby: De nervi? Da, de nervi am plâns ultima dată.

CANCAN.RO: Cu băiatul acasă?

Ruby: Nu cu băiatul, eu mă implic foarte mult în ceea ce fac și când nu-mi iese ceva sunt în stare să mut munții. Câteodată mai iese și câte o lacrimă, dar o lacrimă de luptătoare.

Tot ceea ce facem noi este bazat pe emoții și chiar încerc de multe ori să nu mai iau decizii bazate pe emoții, pentru că eu sunt un om emotiv, sunt un om impulsiv și încerc să mă moderez un pic, să o mai iau și logic.

CANCAN.RO: Tu ești modestă, cum ai reușit să rămâi modestă?

Ruby: Niciodată nu sunt mulțumită de ceea ce fac, îmi doresc mereu mai mult și de aici se mai întâmplă să mă și enervez. Mi-am păstrat modestia fiind recunoscătoare pentru ceea ce am, pentru că sunt foarte mulți oameni talentați în lumea asta și eu sunt unul dintre cei care au avut norocul să și performeze cu talentul și cu iubirea pe care o are față de această artă.

