Cântăreața Amna își crește singură băiețelul, pe David. De altfel, pentru el și pentru întreținerea lui a plecat și la „Survivor” în 2021. Mamă singură, dar foarte implicată în creșterea copilului ei, Amna a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum vrea să îl responsabilizeze pe David, odată cu începerea școlii, dar a abordat și subiectul prieteniilor legate în showbiz-ul autohton.

Lansarea piesei interpretată de Ruby, „Viciu între vicii”, a adus în același loc mai multe nume sonore din spațiul public. Printre ele s-a numărat și cântăreața Amna, care s-a declarat prietenă, nu BFF, cu focoasa „Rubina”, iar asta pentru a nu fi… mincinoasă!

De altfel, Amna a ținut să abordeze subiectul prieteniilor înfiripate în industria în care ea activează, susținând că nu primează relațiile de interdependență, ba, mai mult, se leagă prietenii, însă nu există cafele zilnice.

În aceeași măsură, cântăreața a ținut să sublinieze că nu are prietene cu care să petreacă timp îndelungat, iar asta pentru că este axată pe muncă și pe David, fiul său.

„Mi-a dat tot ce avea în dressing…”

CANCAN.RO: Te afli la lansarea lui Ruby, cu care ești „bff” (best friend forever)…

Amna: Nu, nu suntem „bff”, că am fi mincinoase! Suntem prietene! Ruby mi-a sărit mie în ajutor în foarte multe momente ale vieții, inclusiv în show-ul „Bravo, ai stil!”, când a zis: «Ce faci, vino dreacu’ la mine, că nu te mai suport cât de urât ești îmbrăcată, să îți dau niște haine! Nu mai suport!». Și am zis: «Aoleu, bine, hai!». Și mi-a dat tot ce avea ea în dressing. Nu ai cum să uiți momentele astea!

CANCAN.RO: Asta urma să întreb, dacă în acest domeniu există prietenii sau sunt doar relații de interdependență?!

Amna: Există prietenii și nu există cafelele alea zilnice. Noi nu avem timp de prostii din astea, ne vedem rar. Și când ne vedem, știm care cu cine e pe bune! Oricum eu nu am prietene cu care ies toată ziua, n-am timp, am copil, am carieră, avem muncă toți! În schimb, este foarte important, atunci când ai nevoie de ceva, să știi că ai trei sau patru oameni din industrie pe care chiar îi poți suna!

„Îmi era scârbă, nu înțelegeam!”

CANCAN.RO: Cum tratăm cu David începerea școlii?

Amna: Tratăm problema cu David cu seriozitate, cu responsabilitate și îl lăsăm pe băiat să se dea cu capul de pereți dacă trebuie, ca să vadă cum e viața. Nu îl cocoloșim, îl responsabilizăm. Lui David îi spun tot timpul: «Nu putem controla ce fac oamenii vis-a-vis de noi, putem controla cum suntem noi în raport cu restul oamenilor!». Tu dacă te porți urât cu mine, eu o să mă port la fel cu tine! Dar nu că urât, indiferent!

CANCAN.RO: Părinții de obicei își proiectează idealurile asupra copiilor, în unele cazuri. Tu faci asta?

Amna: Eu vreau să fie sănătos și să fie fericit! Tu mai știi ceva din geografie, din istorie, chimie sau fizică? Eu cred că trebuie să îți alegi să fii atras de o materie, două, eu eram bună pe uman. La gramatică, la literatură, la engleză, eram disperată. Păi dacă îmi puneai matematica în față, eu plângeam. Nu puteam, îmi era scârbă, nu înțelegeam. Mai departe, a început să îmi placă acum la calcule, când iau banii la concerte, calculez și un leu pe kilometru, cazarea, tot! Dacă mă învățau ăștia de mică cu cazarea, cu concertul, prin muzică puteam să învăț și matematică!

Sursa Foto: Instagram