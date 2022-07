Amna a trecut prin momente de coșmar alături de fiul ei. Cu ce probleme de sănătate se confruntă David

Amna a trecut prin momente grele în perioada în care fiul său se îmbolnăvea din ce în ce mai des, însă acum lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine pentru artistă. În ultimul podcast la care a fost invitată, aceasta a vorbit despre boala lui David și despre problemele pe care le va avea micuțul de-a lungul timpului.

Răcelile serioase din ultimele luni au făcut-o pe Amna să se îngrijoreze cu privire la sănătatea fiului său. Aceasta nu putea înțelege cum de micuțul poate contacta atât de repede virozele despre care medicii români vorbeau tot timpul. Pentru a afla cât mai multe despre ce i se întâmplă lui David, Amna a ales să plece la o clinică de specialitate din Turcia.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiul Amnei

După ce a divorțat de soțul ei în 2019, Amna a făcut tot posibilul pentru a-și crește singură fiul. Așa cum era de așteptat, o mamă singură poate întâmpina uneori anumite probleme, tocmai de aceea artista a încercat de fiecare dată să îi acorde atenția cuvenită lui David și să ia în serios fiecare problemă pe care acesta o avea.

Fosta concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!” nu s-a dat bătută până nu a descoperit ce se întâmpla în organismul fiului său de fiecare dată când acesta răcea. Medicii din România nu au reușit să îi ofere un răspuns clar, așa că a mers în Turcia, unde a descoperit că David are o alergie la ciocolată.

„David este puterea mea, este cel mai bun prieten al meu. Ne-am întors din Turcia. Am descoperit cu astm pe bază de alergii care nu ne dădea pace și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am făcut niște investigații și în țară, de-a lungul anilor răcea foarte puternic și nu înțelegeam de ce I s-a activat acest astm pe bază de alergii, dar era alergic la ciocolată. Dimineața mânca cereale cu ciocolata, mânca foarte des ciocolată. Acum suntem sub un tratament de 7 luni de zile, vom merge la control și vom fi bine cu siguranță”, a declarat Amna.