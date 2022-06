Amna, dezvăluire uluitoare! Artista a luat tratament, timp de un an, pentru o boală incurabilă pe care nu o avea

Amna (38 de ani) a dezvăluit faptul că a luat tratament timp de un an pentru o boală incurabilă pe care nu o avea. Totul a pornit de la un medic care i-a greșit diagnosticul. Cântăreața se resemnase cu gândul că va muri și stabilise ce va face în zilele care i-au rămas.

Cristina Andreea Mușat, cunoscută de fanii săi sub numele de Amna, a trecut prin clipe greu de închipuit. După depresia post-natală care a marcat-o acum aproape zece ani și divorțul de Cristi Mușat, după 12 ani de relație, o altă nenorocire din viața cântăreței a ieșit la iveală.

Amna a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni TV, că a suferit o adevărată dramă din vina unui medic. Doctorița îi pusese un diagnostic greșit și îi transmisese că nu mai are mult timp de trăit.

„Am fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă. Timp de un an de zile am trăit cu acea boală și cu tratamentul pentru acea boală. Am spus că-mi dau demisia, am și făcut asta. Acea doctoriță punea diagnostice greșit, după ureche", a spus Amna.

Incredibil! Decizia pe care a luat-o Amna când credea că va muri

Înainte de a ajunge pe mâna altui medic, Amna a renunțat la mașina pe care și-o cupărase în leasing pentru a-și face cariera muzicală. Se hotărâse să cânte până la finalul zilelor sale.

„Perioada aia de un an a făcut ca din mine să iasă dorința aia nebună de a reuși cu muzica. Am renunțat la mașină, mi-am cumpărat piesa și am zis că atât cât am de trăit, eu vreau să cânt, dar repet, eu nu aveam nimic (…) Am plecat în Austria, mi-am reverificat tratamentul și era totul în regulă. Boala nu exista! Am ajuns la un profesor din București, cu care am și născut, și dânsul mi-a spus că nu am absolut nimic"