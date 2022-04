Amna a bifat prezențe la mai multe show-uri de succes, difuzate în grilele televiziunilor autohtone. Printre proiectele cu greutate se numără “Survivor”, în 2021, precum și “Bravo, ai stil!”, emisiuni despre care Amna vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cântăreața a plecat în Republica Dominicană pentru a-și îmbunătăți capitalul de imagine, precum și condiția financiară, după ce pandemia și-a pus serios amprenta asupra conturilor sale. Dar prețul nu a fost mic deloc.

Amna recunoaște că, de departe, cel mai greu i-a fost să stea separată de băiețelul său, David, însă la mijloc au fost și alte probleme. Pe lângă conflictele apărute cu ceilalți concurenți, unul cu Zanni chiar la începutul competiției, Amna dezvăluie că nu ar fi plecat la “Survivor” dacă spectacolele și activitatea artistică ar fi fost în floare.

„Un moment de panică a fost în pandemie, când am plecat la «Survivor»!”

Amna a fost constrânsă de votul publicului să părăsească Republica Dominicană, însă detaliile ieșite la iveală după „Survivor” au reliefat faptul că artista avea serioase probleme de sănătate, care oricum i-ar fi facilitat drumul înapoi către casă.

Deși fundamentul plecării în aventura vieții ei ar fi fost unul strict financiar, Amna susține că nu se aștepta să întâmpine asemenea dificultăți departe de casă. Recent divorțată de tatăl băiețelului său, cântăreața a trebuit să ia cea mai bună decizie pentru bunul mers al familiei, așa că a ales să îl lase pe David acasă, în compania părinților și să se expună condițiilor vitrege de la „Survivor”.

Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă banii Amnei nu ar fi fost direcționați către construcția imobilului pe care îl deține.

„Un moment de panică a fost în pandemie, când am plecat la «Survivor», mi-am dat seama că terminasem casa, aveam o listă super-lungă de concerte, am băgat toți banii în casă și ne-au băgat și ei în casă. Am rămas fără bani și atunci am spus: «OK, trebuie să plecăm la „Survivor” și să facem cumva!» Și am venit cu un plus de imagine, chiar dacă acolo m-am îmbolnăvit, important e să te miști cumva. Dar a fost o panică îngrozitoare.

A fost foarte greu, plus copilul care a simțit abandonul! M-am speriat foarte tare când mi-am dat seama că nu mă mai interesa lumea de acasă.

N-ai cum să nu te mai gândești la părinți, la copil, e ceva «wrong». Eram jumate moartă. Eram nemâncată și deshidratată și vai de capul meu! Și, de altfel, am și stat în spital!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Amna.

„Raluca a venit chitită să se certe cu mine!”

În arabă, numele Amnei semnifică „pace”, fapt ce a fost în totală opoziție cu cele întâmplate la „Bravo, ai stil”, unde fosta concurentă susține că a fost provocată să aibă o atitudine acidă. Cântăreața a fost eliminată în semifinală, după ce a obținut mai puține voturi comparativ cu principalele contracandidate.

Acum, însă, ies la iveală noi detalii referitoare la show-ul de stil, dar și despre sezonul „Celebrities”, câștigat de Ruxi.

„Eu nu m-am certat cu nimeni, în afară de Raluca, care efectiv a venit chitită să se certe cu mine.

Nu m-ar mira chiar să i se fi recomandat să se certe puțin cu mine, pe un loc de parcare! Eu nu m-am certat cu nimeni. Lucrez acum cu Opulență, pe care o ador, care nu știu câtă lume a înțeles-o pe Ruxi.

Ruxi este o femeie extrem de talentată, pe styling. Femeia asta va face bani!”, a mai completat Amna.

