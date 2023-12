Ce cadou a primit Alexia Eram de la Mario Fresh, de Crăciun? Fiica Andreei Esca s-a lăudat pe internet

A fost un Crăciun aparte pentru Alexia Eram (23 de ani) și Mario Fresh (24 de ani). Cei doi iubiți nu au petrecut sărbătorile împreună, însă au avut grijă ca aceste zile să nu ducă prea mult dorul clipelor petrecute împreună. Ce surpriză i-a pregătit artistul fiicei Andreei Esca, dar și câți bani a scos din buzunar ca să-și facă partenera fericită.

Alexia Eram și Mario Fresh au petrecut acest Crăciun separat. Fiica Andreei Esca a fost alături de familia ei în Franța, însă nicio distanță nu este prea mare atunci când există iubire. Artistul nu s-a uitat la bani atunci când i-a ales iubitei sale cadoul de Moș Crăciun

Și de data aceasta Alexia Eram a fost surprinsă plăcut de iubitul ei. Și nu este de mirare având în vedere darul pe care l-a găsit sub bradul de Crăciun. Pentru că își cunoaște iubita și știe ce ar putea să o facă o femeie fericită, Maro Fresh nu s-a uitat la bani și a scos din buzunar o sumă frumușică pe o pereche de încălțăminte. Este vorba despre o pereche de pantofi stiletto de la casa de modă Yves Saint Laurent. Conforma informațiilor de pe site-ul oficial al designerului, modelul primit de Alexia costă 995 de euro, adică 4.951 de lei.

Miercuri, 27 decembrie 2023, America Express și-a desemnat câștigătorii. Deși au luptat până la ultima suflare, Alexia și Aris Eram au ajuns pe locul doi la Irina Fodor. Cei doi frați au acceptat din prima provocarea de la Antena 1, mai ales că, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, copiii Andreei Esca ar urma să primească 2.500 de euro pentru fiecare ediție petrecută pe Drumul Soarelui.

„Asta este! Astăzi am fost mai lenți. Știam că o să fie o cursă strânsă. Sunt niște fete care au demonstrat foarte mult aici. Au ajuns primele. Bravo, fetelor! Să se bucure de această victorie, noi ne bucurăm pentru că am rezistat până aici și că am fost până în ultima zi de la America Express. Cea mai tare experiență!”, a spus Alexia Eram după finala America Express.