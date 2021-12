Ce cadou a primit Eva de la părinții ei, Andra și Cătălin Măruță, de Moș Nicolae

Andra și Cătălin Măruță sunt doi părinți extrem de mândri de copiii lor. Cei doi oameni de televiziune le fac toate poftele celor mici, au grijă să primească cea mai bună educație și sunt în permanență în jurul loc. Ce cadou a primit micuța Eva de la părinții ei, de Moș Nicolae?

Moș Nicolae a fost așteptat cu sufletul la gură de foarte mulți copii, seara trecută. De la cei cuminți până la cei „năzdrăvani”, Moș Nicolae a venit cu surprize frumoase pentru aceștia, după ce și-au pregătit ghetele, la ușă, aranjate și curățate. Printre cei norocoși a fost și micuța Eva, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță.

”Cunosc pe de rost aventurile din filmul “My Little Pony” și personajele din Equestria! Dacă Evei îi place ceva, eu intru în lumea ei! Sunt la curent cu toată noutățile: a apărut My Little Pony – o nouă generație! 🦄🦄🦄 Am cumpărat și noile jucării ca să dăm viață poveștii. Preferata noastră este Sing’n Skate Sunny, este o jucărie muzicală și vine și cu un microfon. Eva nu ar putea să fie mai încântată!”, este mesajul scris de Andra Măruță pe Instagram.

Andra și Cătălin Măruță plătesc bani frumoși pentru bona copiilor

Originară din Filipine, bona s-a alăturat familiei Măruță imediat după venirea pe lumea a lui David. Dacă vă imaginați că pretențiile sunt mici, ei bine, una dintre obligațiile pe care le are filipineza este cea de a comunica în limba engleză cu cei mici. În anul 2014, vedetele i-ar fi plătit în jur de 1.000 de euro pe lună, suma ajungând, acum, aproape de 2.000 de euro.

Cât despre educația micuților, Andra și Cătălin Măruță investesc o mică avere. Începând de la taxele școlare până la rechizite, soții Măruță nu fac rabat la calitate. Dacă taxa de înscriere este de 1.150 de euro, taxele anuale merg de la 8.950 la 12.500 de euro. Plata fiecărui an include asigurarea elevilor, asistență academică, biblioteca digitală.

Căsătoriți de 13 ani, Andra și Cătălin au doi copii care le calcă pe urme. Eva și David au 6 și 10 ani.

Sursă foto: Facebook