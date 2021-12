Ce cadou a primit Eva, fiica Elenei Udrea, de Moş Nicolae? Puţini îşi permit aşa ceva

Moș Nicolae nu avea cum să o ocolească în acest an pe Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța a primit multe cadouri, semn clar că a fost un exemplu pe toată durata anului.

Eva Maria s-a trezit, de Sfântul Nicolae, ca orice copil, direct cu gândul la cadouri. La primele ore ale dimineții, aceasta și-a verificat ghetuțele, ocazie cu care a constatat că părinții ei, Elena Udrea și Adrian Alexandrov, au fost din nou darnici.

Eva Maria a primit fructe, dulciuri, dar și o trusă de make-up destinată celor mici. În plus, micuța s-a procopsit și cu o blăniță roșie, piesă de colecție pentru garderoba pe care o deține la doar trei ani.

“La mulți ani, sărbătoriților zilei! Toți cei care purtați numele Sfântului Nicolae, să fiți sănătoși și fericiți! Sper că Moș Nicolae a trecut pe la fiecare și ghetuțele tuturor au fost pline cu dulciuri în această dimineață!”, este mesajul transmis de Elena Udrea, în cursul zilei de luni.

Eva Maria merge, deja, la o grădiniță

Chiar dacă este pandemie, Eva Maria a început să meargă, încă de la începutul lunii septembrie, la o grădiniță privată, aflată în Corbeanca. Fiica Elenei Udrea este în grupa mică. În septembrie, micuța a fost dusă de părinți la Disneyland, în Paris.

“A fost fascinată de tot ce a văzut. Şi-a cumpărat o rochiţă de aici şi o poartă cu mare mândrie. Îmi doresc să fie sănătoasă şi fericită, să ne aibă pe noi lângă ea mulţi ani de acum încolo. M-am rugat toată noaptea pentru ea, să crească fericită”, a spus Elena Udrea, în luna septembrie.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie 2018, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit Elena Udrea în ziua în care a născut-o pe fiica sa.