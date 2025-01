Ce cifră de afaceri are Denisa Tănase, de fapt. A făcut o avere uriașă cu parfumurile

Denisa Tănase a rupt tăcerea! Ce cifră de afaceri are, de fapt. Fosta membră a trupei a făcut o adevărată afacere datorită parfumurilor pe care le-a lansat pe piață! Cele mai recente declarații!

Denisa Tănase și-a transformat cariera radical, devenind o antreprenoare de succes. După ce a lăsat în urmă scena, vedeta a reușit să își facă o afacere prosperă, bazată pe pasiunea pe care o are pentru parfumuri. Recent, ea a oferit detalii despre rezultatele impresionante pe care le-a obținut, menționând că brandul său a generat un profit record de 12 milioane de euro în ultimul an. Fondatoarea My Geisha a ținut să precizeze că acest succes a venit natural, organic.

„Anul acesta cred că 12 milioane. Nu este o cifră de afaceri mare, hai să ne uităm că sunt oameni care au cifre de afaceri de 30 de milioane, 50 de milioane, 100 de milioane. Uite, de exemplu, la anul lansăm gamă de make-up. Costă enorm. În make-up ai niște cantități minime de 5.000 de bucăți per nuanță. Tot ce am construit și am dezvoltat, s-a dezvoltat organic, simplu”, a mărturisit Denisa Tănase în podcast-ul lui Bursucu.

Denisa Tănase, despre cifra de afaceri

Pe lângă afacerea cu parfumuri, Denisa Tănase s-a diversificat, investind și în alte domenii. Vedeta a intrat în piața livrărilor de alimente, generând o cifră de afaceri de 700.000 de euro, și a fondat alături de sora ei, Raluca, compania Fashion Ave SRL. Acest business, specializat în produse importate din China și Turcia, a atins o cifră de afaceri de 1 milion de euro și un profit net de 400.000 de euro.

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. (…) Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”, a mai spus Denisa Tănase.

Pentru viitor, Denisa Tănase are planuri ambițioase. Vedeta intenționează să extindă My Geisha prin lansarea unei game de produse cosmetice.

