Ce comentariu a lasat Silvana Rîciu la anunțul divorțului scris de Mihai Mitoșeru pe Facebook

După o relație de 13 ani, vedeta Kanal D Mihai Mitoșeru a anunțat că se desparte de soția lui din cauza priorităților diferite pe care aceștia le aveau. Fanii lui, dar mai ales colegii, s-au arătat șocați de decizie și i-au sugerat să se mai gândească.

Mihai Mitoșeru și Noemi au decis să divorțeze, potrivit anunțului făcut de actor pe contul lui de Facebook. Acesta a explicat motivele care au dus la despărțire.

”Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul când ma întreabă toată lumea de ce sunt singur! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! 💔”, a scris Mitoșeru.

Evident, au urmat multe comentarii în care fanii celor doi și-au arătat dezamăgirea, iar printre ele a fost și un comentariu lăsat de interpreta de muzică populară Silvana Rîciu, care a considerat același lucru.

”Eu zic sa va mai gândiți și să găsiți în voi forța de a repara totul. E păcat să vă pierdeți unul pe altul, e păcat să vă pierdeți iubirea frumoasă. Va fi foarte greu să va gasiți un alt partener de viată pentru ca e foarte greu în ziua de azi să găsești un om de calitate ( femeie/bărbat) lângă care să trăiești”, a scris Silvana pe Facebook, într-un comentariu pe care l-a lăsat în dreptul anunțului de divorț.