Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante? Mihaela Bilic a dezvăluit dacă este sănătos sau nu

Ani de zile, laptele de vacă a fost scos din alimentația multora și înlocuit cu băuturi vegetale promovate drept „mai sănătoase”. Totuși, nutriționista Mihaela Bilic spune că realitatea este alta: laptele clasic are o valoare nutritivă mult peste înlocuitorii lui și aduce beneficii pe care „zeama” din plante nu le poate oferi.

Ea subliniază că laptele de origine animală este un aliment complet, cu efecte asupra digestiei, imunității și metabolismului, în timp ce băuturile vegetale sunt produse puternic procesate și lipsite de nutrienții esențiali.

Mihaela Bilic, despre laptele pe bază de plante

Nutriționista mai arată că, deși aceste alternative au cucerit mai multe generații, interesul pentru ele scade treptat. Tot mai mulți consumatori pun la îndoială impactul lor asupra sănătății și sunt deranjați de faptul că sunt produse ultraprocesate. În schimb, laptele de vacă, deși „demonizat” o vreme, revine în forță, fiind perceput drept o alegere naturală și sigură.

„În sfârșit, ne întoarcem la lapte! Cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari/an, laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală. >, declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ. Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu. Vânzările de > de plante nu s-au limitat la o singură generație… Însă entuziasmul inițial a trecut, și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală. Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere”, a explicat Mihaela Bilic pe rețelele sociale.

În final, Mihaela Bilic susține că nu e nevoie să căutăm substituenți complicați, pentru că avem la îndemână cel mai complet aliment: laptele.

„Gata cu întrebările și căutările, nu e nevoie să reinventăm roata, este mai simplu să bem lapte! Laptele este singurul aliment cu efect 3 în 1 – are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi + toate mineralele de care are nevoie organismul… Și când spunem lapte, obligatoriu este de origine animală!”, a încheiat ea.

