Alimentele care te ajută să slăbești. Nutriționista Mihaela Bilic le consumă mereu

Atunci când vine vorba de kilogramele în plus, toți ne dormi să scăpam cât mai repede de ele fără prea multe bătăi de cap sau diete draconice. Ei bine, există câteva alimente banale care ne ajută considerabil în această „luptă” și nici nu trebuie să scoți prea mulți bani din buzunar pentru ele. Mihaela Bilic spune care sunt acestea și cum pot deveni aliatul perfect în lupta cu kilogramele.

Medicul nutriționist a vorbit despre câteva alimente simple, accesibile oricui, care pot accelera procesul de slăbire. Fără regimuri drastice și fără sacrificii inutile, aceste produse pot fi integrate cu ușurință în meniul zilnic. Secretul? Schimbările mici, dar constante, care nu dau peste cap organismul și pe care le putem menține pe termen lung.

Alimentele care te ajută să slăbești

Mihaela Bilic subliniază că lactatele cu un conținut redus de grăsime sunt extrem de eficiente în procesul de slăbire, mai ales atunci când sunt combinate cu legume. Acestea nu doar că sunt sățioase, dar furnizează și calciul necesar pentru buna funcționare a metabolismului.

„Pe lângă legume – iaurt sau brânză de vaci, când vrem să slăbim. Așa făceau bunicii. Produsele lactate cu până în 10% grăsime conțin calciu necesar pentru ca metabolismul uman să funcționeze bine. Adică brânză de vaci, iaurt, lapte dulce, lapte bătut. Orice produs lactat care are sub 10% grăsime ajută la slăbire. Bunicii noștri știau, ne reîntoarcem astfel la alimentele de bun-simț”, a explicat Mihaela Bilic.

Aceste produse nu numai că sunt ușor de găsit, dar pot fi consumate la orice masă a zilei, de la mic dejun până la cină, fără teama de a încărca organismul cu calorii în exces. În plus, asocierea lor cu legume proaspete poate oferi un aport important de fibre și vitamine.

Cafeaua, ajutorul surprinzător pentru arderea grăsimilor

Pe lângă lactate, Mihaela Bilic recomandă și cafeaua ca instrument eficient pentru cei care își doresc să slăbească, în special atunci când este consumată strategic, înainte de activitatea fizică.

„Cu o oră înainte de mișcare se bea o cafea! După ce o bem, cafeina intră în metabolism și are două efecte: acționează asupra depozitelor de grăsime și duce la mobilizarea lor. Se pot bea până la 5 cafele de-a lungul unei zile. Dar una singură în scopul slăbirii, cu o oră înaintea efortului fizic. Puneți bază pe ea pentru slăbit!”, mai spunea Mihaela Bilic.

Cafeaua, consumată corect, poate intensifica arderile în timpul efortului fizic și poate oferi energia necesară pentru un antrenament mai eficient. Însă, pentru a beneficia de aceste efecte, este important să fie băută simplă, fără adaosuri calorice, precum frișcă sau zahăr în exces.

