Ce conține, de fapt, sandwich-ul cu ton pe care majoritatea românilor îl cumpără de la Subway

Mâncarea de tip fast-food este cea mai la îndemână atunci când fie suntem la muncă și nu avem timp să luăm masa, fie când avem multe drumuri de făcut. Atunci când foamea ne cuprinde, avem obiceiul să alegem cea mai simplă variantă. Printre opțiunile noastre de numără și sandwich-ul cu ton de la Subway, așadar o să vă spunem ce conține, de fapt, acest produs.

Subway este un brand cunoscut la nivel internațional, cu peste 22.000 de magazine doar în SUA. În România, primul restaurant de acest fel a fost deschis în 2012, în București. Mai apoi, a continuat să se extindă, rețeaua având acum unități în Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Ploiești, Pitești, Suceava și Sibiu. Așadar, sandwich-urile lor sunt preferate de majoritatea românilor din orașele mari, dar este important să aflați și ce conțin aceste preparate.

Ce conține, de fapt, sandwich-ul cu ton de la Subway

Sandwich-ul este prezentat ca a fi unul simplu, care conține pâine, în funcție de preferințele clienților, legume, ton cu maioneză sau diverse sosuri. Persoanele care știu că au diferite alergii, trebuie să fie foarte atente la lista cu alergeni pe care restaurantul o pune la dispoziția lor. Astfel, nu riscă să se pună în pericol. De asemenea, trebuie menționat că alimentele se pot contamina între ele în timp ce sandwich-ul este preparat. Așadar, să aveți în vedere să anunțați în momentul în acre vi se prepară comanda că suferiți de anumite alergii.

Spre exemplu pâinea albă italiană conține: făină de grâu, apă, drojdie, zahăr, gluten, agent de coacere (emulgator (E472e; E481), agent de eliberare E516, făină de soia, dextroză, stabilizator (E412), agent de tratare a fainii E300, enzime (alpha-amilaza, xilanaza), grăsime vegetală și sare. Această pâine este produsă din cocă congelată și nu trebuie să fie consumată de persoane cu alergeni la gluten și soia.

Maioneza Lite folosită la acest tip de sandwich, în general, conține apă, ulei de semințe de rapiță 35%, oțet, 10% aciditate, sirop din glucoză-fructoză, sare, gălbenuș de ou, agent de aciditate (E270), agent de îngroșare(E451), semințe de muștar, mirodenii. Iar alergenii menționați aici sunt oul și muștarul. Sandwich-ul cu ton de la Subway are 241 de grame și conține 365 de kilocalorii.

Sandwich cu ton… fără ton

Cu toate că în lista de ingrediente a restaurantului, acolo unde sunt prezentați și alergenii pentru cei interesați, atât tonul, cât și legumele sunt prezentate ca a fi naturale, fără alte alimente adăugate, în trecut au existat controverse cu privire la produsele Subway. În primăvara acestui an, un reporter a cumpărat sandwich-uri cu ton de la trei magazine diferite din Los Angeles și le-a dus într-un laborator specializate în testarea peștelui. Iar acolo a avut parte de o mare surpriză!

”Există două concluzii – este atât de procesat încât, oricât am putea scoate, nu reuşim să facem o identificare, sau nimic de acolo nu e ton”, a declarat pentru New York Times un purtător de cuvânt al laboratorului”, a declarat un purtător de cuvânt al laboratorului, pentru New York Times.

Totuși, experții nu au aruncat vina pe magazinele Subway, spunând că această eroare poate să provină și de la producătorii conservelor cu ton.

”Nu cred că ar eticheta greşit intenţionat. Ei cumpără o cutie de ton pe care scrie «ton». Dacă există vreo fraudă în acest caz, a avut loc la fabrica de conserve”, a declarat Dave Rudie, preşedinte al Catalina Offshore Products, pentru aceeași sursă.