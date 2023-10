Îngrijitoarea de bătrâni din Botoșani s-a umplut de bani în Anglia. Cum a ajuns să fie o femeie de afaceri de succes

În anul 2014, Georgiana a plecat în Anglia, în speranța unui trai mai bun. Alături de familia sa, un băiețel de doar 17 luni și o fetiță de 4 luni, românca și soțul ei și-au luat viața în piept și au decis să-și încerce norocul. Drumul nu a fost deloc unul ușor, dar se pare că la aproape un deceniu de când au părăsit România, a meritat.

Originară din Botoșani, Georgiana nu cunoștea limba engleză, dar nu s-a lăsat descurajată. Ziua mergea la facultate, iar noaptea, la muncă. Era îngrijitoare de bătrâni la un azil, o meserie de care britanicii fug, dar ea a acceptat să facă acest sacrificiu. Nu a fugit de muncă, iar rezultatele s-au văzut.

„Am învățat limba engleză de la zero pentru că mi-am dorit să pot studia aici. Am studiat patru ani la Universitate, în primul an lucrând de noapte la un azil de bătrâni”, a mărturisit botoșăneanca pentru Anunțul UK.

Afacerea pe care și-a făcut-o românca în Anglia

Georgiana avea o pasiune pentru tot ce ține de înfrumusețare, dar nu a avut bani, pe vremea când era în România, să-și facă afacere din pasiune. Așadar, în 2018, cu ce reușise să strângă, și-a deschis un mic salon de beauty. Cu timpul, a ajuns să se extindă și să aibă posibilitatea de a oferi servicii de: micropigmentare a buzelor și a sprâncenelor, injecții cu acid hialuronic, tratamente de estompare a ridurilor cu botox, epilare definitivă și multe altele. În orașul Coventry, a ajuns să fie din îngrijitoare de bătrâni, femeie de afaceri.

„În ciuda pasiunii sale pentru domeniul înfrumusețării, în România nu a avut posibilitatea financiară să urmeze cursuri specializate. Dar, în 2018, a luat hotărârea de a intra în lumea „beauty” din Marea Britanie.

Am construit un conservator în fața casei și, de la an la an, am evoluat către un spațiu format din recepție și două camere pentru tratamente de înfrumusețare precum micropigmentarea sprâncenelor și buzelor, injectarea buzelor cu acid hialuronic, estomparea ridurilor cu botox, umplerea șanțurilor nazogeniene, epilarea definitivă cu laserul”, explică ea.

Nu mai puțin de 2500 de cliente are românca plecată din Botoșani. Multe au văzut-o pe rețelele de socializare și n-au stat pe gânduri, i-au călcat imediat pragul:

„Majoritatea fetelor m-au contactat pe rețelele de socializare, după ce au văzut ceea ce facem la salon”, a mărturisit Georgia.

