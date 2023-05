Ce conține, de fapt, Shaorma Hatz de la Shaormeria Băneasa. Ingredientele pe care Dorian Popa le-a ales pentru „vedeta” lanțului fast-food

Dorian Popa a dat lovitura în afaceri, însă nu oricum. După boom-ul din imobiliare, cântărețul a mers la punct ochit, punct lovit. Și unde în altă parte, dacă nu la cel mai îndrăgit preparat al românilor. Shaorma Hatz e ”pe val”, însă nu toată lumea știe ce conține, de fapt. Ingredientele pe care le-a ales fac senzație la Shaormeria Băneasa.

După tunul pe care l-a dat în imobiliare, Dorina Popa și-a creat propria rețetă de shaorma și cum putea să se numească, dacă nu Hatz shaorma. Ei bine, secretul din spatele celui mai apreciat preparat de la Shaormeria Băneasa constă în îngredientele alese ca ”pe sprânceană”.

Vezi și: MOTIVUL PENTRU CARE DORIAN POPA A REFUZAT SUMA DE 100.000 DE EURO. CE OFERTĂ A PRIMIT ȘI CE L-A FĂCUT SĂ RENUNȚE LA EA

Ce conține shaorma Hatz de la Shaormeria Băneasa

În urmă cu un an, înainte de lansarea preparatului culinar, influencerul dezvăluia că orice shaorma Hâtz conține usturoi, însă rămâne la alegerea fiecăruia dacă dorește sau nu îngredientul ”vedetă”.

„Va fi şi picantă, dar şi nepicantă. Orice shaorma Hâtz va avea usturoi. Evident că la alegerea voastră puteţi scoate usturoiul, dar eu zic să nu”, spunea Dorian Popa pe TikTok despre shaorma lui, chiar înainte de lansarea pe piață a preparatului.

Ingredientele pe care le conține shaorma Hâtz: cartofi (120g), carne (150g), varză (85g), castraveți (50g), ceapă (20g), pătrunjel (10g), roșii (60g), sos de usturoi (20g), ketchup (20g). În momentul de față, shaorma Hâtz costă 31 de lei.

Câți bani câștigă lunar Dorian Popa

Vezi și: CLIENȚI PĂCĂLIȚI ÎN RESTAURANT SUB OCHII LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, DE LA CHEFI LA CUȚITE: „DU-TE ÎN SPATE, LA GUNOI!”. JURATUL DE LA ANTENA 1 DEZVĂLUIE SECRETUL

Se poate spune că Dorian Popa face bani pe bandă rulantă, iar venitul lunar din mediul online, dar și din imobiliare îi asigură un trai mai mult decât decent. Mai exact, vedeta a declarat că sunt luni în care ajunge să câștige până la 70.000 – 80.000 de euro.

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună între 70.000 și 80.000 de mii de euro. Să moară dușmanii! Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual, dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON, valoarea a 200.000 de euro, atunci când le-am calculat eu la preț business wise.

Ele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care, colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo, am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a spus Dorian Popa în urmă cu ceva timp, pentru Spynews.