Ce coșmar înfiorător! Ce s-a ales de Irina Petrea, la 15 ani după ce “SuperNanny” a fost scoasă din grilă de Prima TV

Irina Petrea a devenit cunoscută după ce a apărut în emisiunea “SuperNanny”, care rula în urmă cu 15 ani la Prima TV. Ulterior, ea a mai moderat și alte show-uri în care erau prezentate numeroase povești de-ale familiilor cu copii care aveau atitudini și comportamente nepotrivite. Iar în prezent, vedeta își câștigă bani făcând aproximativ același lucru, dar la un alt nivel. Și… în ciuda energiei pozitive pe care o răspândește în jurul său, Irina Petrea se confruntă cu un coșmar pe care l-au trăit miliarde de femei.

Ce s-a ales de Irina Petrea, la 15 ani după ce “Supernanny” a fost scoasă din grilă de Prima TV

În prezent, cea mai cunoscută “SuperNanny” de la noi cutreieră România în lung și în lat, unde, în cadrul conferințelor, ea le spune părinților, dar și cadrelor didactice cum să gestioneze comportamentele dificile și inadecvate ale copiilor, dar și cum să îi ajute pe adolescenți ca să aibă succes în viață sau cum să își dezvolte încrederea în sine micuții și să fie fericiți. Deși de ani de zile lucrează cu copiii și îi adoră, medicii i-au dat o veste cumplită Irinei Petrea: este una dintre numeroasele femei care se confruntă cu infertilitate. Drama aceasta a depășit-o cu greu și, la un moment dat, s-a gândit la adopție, dar soțul ei nu a fost în totalitate de acord.

“M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize, am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fii ambii parteneri de acord…, iar acest subiect a rămas suspendat, deocamdată. Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva. Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi”, a dezvăluit Irina Petrea în urmă cu mai mulți ani, relatează revista VIVA.

Irina Petrea, mamă vitregă pentru copiii soțului ei

Partenerul de viață al vedetei are copii dintr-o relație anterioară, iar Irina Petrea se ocupă de creșterea și educația lor.

“Nu am copiii mei, ci doar pe ai soţului şi da, în limita “fişei postului” şi cu încuviinţarea tatălui lor peste a cărui autoritate nu trec, aplic tot ceea ce ştiu, nu numai ceea ce aplic în emisiune. Se cuvine să spun că tot ceea ce fac pe micul ecran este doar o parte din ceea ce ştiu şi pot să fac, acea parte care poate fi redată prin intermediul unei emisiuni de gen”, a declarat fosta prezentatoare într-un interviu mai vechi, conform apropotv.ro.

Irina Petrea, fostă prezentatoare

Irina Petrea a apărut pentru prima dată pe micile ecrane în urmă cu mai bine de un deceniu când a devenit gazda emisiunii “Supernanny”, care a fost difuzată la Prima TV. Ea a moderat și show-ul “Copii contra părinți”, care a rulat pe postul Național TV și, la începutul lui 2012, vedeta a bătut palma cu șefii de la Kanal D. Aici, Irina Petrea a prezentat emisiunea “Cei 7 ani de acasă”, un veritabil “reality check”, adică o probă a realităţii. După ce a renunțat la proiectele de televiziune, ea s-a dedicat mult conferințelor în cadrul cărora le dă sfaturi prețioase părinților și cadrelor didactivce. Fosta prezentatoare a publicat și câteva cărți.