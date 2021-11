Ce decizie au luat Edward Sanda și Cleopatra Stratan pentru sărbătorile de iarnă! Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 3 luni

La sfârșitul lunii august, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au avut parte de o nuntă superbă. Iar, mai apoi, au sărbătorit alături de familiile lor și de cei dragi. Într-un interviu recent pentru Antena Stars, au mărturisit ce vor face cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Pentru că încă este o situație incertă din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi îndrăgostiți nu și-au făcut foarte multe planuri în privința sărbătorilor de iarnă. Într-un interviu pentru Antena Stars, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au mărturisit că sărbătorile de iarnă și-ar dori să le petreacă alături de cei dragi, chiar undeva într-o zonă de munte, pentru a se bucura de priveliște și de compania prietenilor. Însă, cum nu se știe cum va evolua pandemia, cei doi soți au decis să petreacă timp prețios alături de familiile lor.

„Ne gândeam să plecăm la munte, dar nu știu cum o să mai evolueze pandemia, așa că o să ne aducem familiile și o să petrecem împreună la noi acasă. O să petrecem timp de calitate împreună, o să fie foarte frumos, sunt convins”, a mărturisit Edward Sanda la Antena Stars.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au mutat împreună

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, au avut parte de o petrecere pe cinste, alături de persoanele dragi, iar acum își trăiesc viața, împreună. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul în care ea și alesul inimii sale s-au mutat împreună, departe de familie. Înainte de căsătorie, cei doi ”făceau naveta” între București și Chișinău, iar acum au început o nouă viață în locuința lor din Capitală!

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Sursă foto: arhivă Cancan