Motivul pentru care Cleopatra Stratan nu și-a schimbat numele de familie, după ce s-a căsătorit cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit la sfârșitul lunii august. Cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, la Chișinău. Evenimentul religios a avut loc alături de membrii familiei și prietenii apropiați. Recent, soțul tinerei a mărturisit care este motivul pentru care nu și-au schimbat numele de familie în acte.

În urmă cu o lună, Cleopatra Stratan și Edward Sanda își uneau destinele în fața lui Dumnezeu, moment așteptat cu sufletul la gură atât de cei doi, cât și de familiile acestora. Chiar dacă au devenit soț și soție, oficial, artista Cleopatra Stratan, totuși, a ales să nu își schimbe numele de familie care apare în acte.

„Fiecare cu numele lui. Am zis că dacă suntem amândoi artiști… oricum pe YouTube și la concerte sau în presă, lumea s-a obișnuit ca ea să apară așa și n-avea sens”, fiind motivul pentru care Cleopatra Stratan a ales să nu își schimbe numele de familie în acte.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre nuntă: “A fost diferită, nu neapărat controversată”

Referitor la nuntă, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au arătat deranjați că anumite persoane au vorbit despre evenimentul lor, semnalând faptul că nu au avut nași și că nu au respectat tradițiile.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.

