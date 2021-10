Unde locuiesc acum Cleopatra Stratan și Edward Sanda, după ce și-au unit destinele? ”Nu mai e stres că suntem la distanță”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit la sfârșitul lunii august. Cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, la Chișinău. Evenimentul religios a avut loc alături de membrii familiei și prietenii apropiați. Recent, Cleopatra Stratan a mărturisit unde locuiesc cei doi, după ce au devenit soț și soție.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, au avut parte de o petrecere pe cinste, alături de persoanele dragi, iar acum își trăiesc viața, împreună. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul în care ea și alesul inimii sale s-au mutat împreună, departe de familie. Înainte de căsătorie, cei doi ”făceau naveta” între București și Chișinău, iar acum au început o nouă viață în locuința lor din Capitală!

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

De asemenea, cei doi soți se înțeleg foarte bine, se susțin și își împart activitățile casnice.

„Nouă nu ni se pare nimic neobișnuit. Totul decurge ca înainte, doar că acum stăm împreună. Ne împărțim responsabilitățile. Eu am spălat vasele azi. Ne împărțim firesc. Dacă sunt mai multe lucruri de făcut în același timp, ne împărțim”, a mărturisit Edward Sanda.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre nuntă: “A fost diferită, nu neapărat controversată”

Referitor la nuntă, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au arătat deranjați că anumite persoane au vorbit despre evenimentul lor, semnalând faptul că nu au avut nași și că nu au respectat tradițiile.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.

Sursă foto: arhivă CANCAN