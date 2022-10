Ce decizie radicală a luat Alin Oprea recent. Are legătură cu fosta soţie: „Nu va rămâne așa”

Alin şi Larisa Oprea au divorțat în 2021, după o căsnicie care a durat 23 de ani. În momentul în care au anunţat separarea, cei doi au făcut acuzaţii dure, unul la adresa celuilalt, însă acum, neînţelegerile dintre ei sunt de domeniul trecutului. Artistul şi-a refăcut viaţa, iar în prezent este decis să îşi încheie socotelile cu fosta parteneră în ceea ce priveşte partea financiară. În urma separării, Larisa Oprea i-ar fi blocat conturile și artistul declara că nu mai are acces la banii pe care i-a strâns de-a lungul timpului. Din acest motiv, cântăreţul vrea să ceară partaj.

Alin Oprea a anunțat recent că nu a solicitat, încă, partajul după divorțul de Larisa Oprea, însă este decis să facă acest pas. Cântăreţul a declarat faptul că fosta soţie i-a luat toţi banii, deşi ea nu a contribuit în niciun fel.

„Eu nu am depus încă partajul! Ceea ce mi s-a luat in mod abuziv, sigur nu va rămâne așa. Dar am avut nevoie de timp în care să mă vindec, în care să trăiesc frumos și să mă bucur de viață pentru prima oară.

Legea e pentru toți și sigur se va face dreptate și in cazul meu. Dacă nu… adun aur spiritual pentru judecata de apoi.

Sigur nimeni nu duce nimic cu el. Venim goi și tot așa plecăm. Cea mai mare bogăție a mea este vocea dăruită de Dumnezeu și femeia de lângă mine. Criticat sau lăudat, eu rămân același om, care cântă din suflet pentru suflet”, a transmis Alin Oprea în mediul online.

Alin Oprea: „Eu nu mai am acces la niciun ban din cei pe care I-am făcut în această viață”

După ce s-au separat, fosta soţie ar fi blocat conturile familiei, drept urmare Alin Oprea nu mai are acces la banii pe care spune el, i-a strâns o viaţă.

„Soția mea a făcut niște lucruri dure în aspectele financiare ale vieții noastre, în sensul că mi-a blocat accesul la toate conturile de bani, ale familiei, până la urmă.

Practic eu nu mai am acces la niciun ban din cei pe care I-am făcut în această viață și în această carieră. A pus stăpânire pe toți banii deși ea nu a muncit o zi pentru măcar un leu din acești bani”, a mai spus Alin Oprea.