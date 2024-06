Ce declara Dinu Maxer cu o săptămână înainte să o ceară în căsătorie pe Magdalena Chihaia: „Ar fi o greșeală...”

Marți, 11 iunie, Dinu Maxer (50 de ani) a dat vestea cea mare: se însoară din nou. În urmă cu doar câteva zile, artistul și partenera lui de viață, Magdalena Chihaia (37 de ani), au fost plecați în vacanță, în Veneția. Acolo, cântărețul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, într-un cadru romantic, în timp ce se plimbau cu gondola. Totuși, sunt surprinzătoare declarațiile pe care bărbatul le-a făcut cu o săptămână înainte de momentul fericit.

Dinu Maxer este mai îndrăgostit ca niciodată, așa că a decis să o ceară în căsătorie pe Magdalena Chihaia. Cu aproape o săptămână înainte de marele moment, artistul a vorbit despre nuntă în cadrul unui interviu, însă nu a dat de înțeles că are de gând să facă acest pas.

Citește și: PRIMA APARIȚIE A MAGDALENEI CHIHAIA ALĂTURI DE COPIII LUI DINU MAXER

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în curând își vor uni și destinele. Cei doi au făcut deja un pas în acest sens, logodindu-se. Surprinzător este că artistul a fost întrebat despre nuntă chiar cu o săptămână înainte de a face marele pas, însă nu a dat de înțeles că își dorește acest lucru.

Mai mult decât atât, cântărețul a mărturisit că nu își dorește să facă planuri pentru momentul în care se va căsători din nou. El a susținut că nu știe când va face acest pas, iar dacă va fi să se întâmple, vrea să trăiască din plin momentul.

„Nu știu încă ce să-ți răspund. Nu știu fiindcă depind foarte mulți factori, iar eu sunt un om inteligent, un om care pune și cântărește foarte mult și nu neapărat de sentimente, ci de celelalte rațiuni care decid în plus sau în minus.

Dinu Maxer a vorbit și despre posibilitatea ca iubita lui să îi ia numele, după căsătorie. Artistul a mărturisit că Magdalena Chihaia ar face o greșeală dacă ar accepta acest lucru. Cântărețul consideră că ar fi bine ca logodnica lui să își păstreze numele.

„Părerea mea este că Magda nu are de ce să preia niciun nume de familie, fiindcă ea are un nume deja extrem de celebru. Ca și actriță, în zona aceasta comercială, este un nume. Eu când am cunoscut-o, deja o văzusem de câteva ori în momentele înainte să o întâlnesc fizic.

Faptul că noi ne-am cunoscut la o petrecere a fost o simplă întâmplare. Ea venea din Dubai, după câteva luni petrecute acolo, a fost mâna destinului. Faptul că noi suntem acum împreună și să zicem că s-ar întâmpla ce spui tu, părerea mea este că ar fi o greșeală să-și schimbe numele. Dar nu din cauza altor motive.”, a explicat Dinu Maxer.