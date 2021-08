Ce declaraţie şocantă a făcut o celebră cântăreaţă înainte să moară: ”Am cheltuit 500 000 de lire sterline doar pe droguri”

Au trecut zece ani de când marea artistă Amy Winehouse s-a stins din viaţă. În cadrul unui interviu recent, cel mai bun prieten al artistei a făcut o mărturisire de-a dreptul şocantă. Se pare că, regretata cântăreaţă a cheltuit peste jumătate de milion de lire sterline doar pe substanţe interzise şi ajusese să bea câte un shot de alcool la fiecare 20 de minute zilnic.

Anul acesta s-au împlinit zece ani de la moartea tragică a artistei britanice Amy Winehouse, care a decedat în urma intoxicaţiei cu alcool. Vestea a reuşit să îndurereze o lume întreagă, mai ales că era considerată de mulţi una din cele mai talentate cântăreţe ale tuturor timpurilor.

În cadrul unui interviu, prietenul său cel mai bun din adolescenţă, cu care a împărţit la un moment dat acelaşi apartament a povestit cum şi-a consumat celebra brunetă ultimii ani din viaţă.

Din nefericire, bărbatul povesteşte că Amy ajunsese să arunce fără discernământ cu bani pe stupefiante.

”Am cheltuit 500 000 de lire sterline doar pe droguri. Tu-ţi dai seama? Puteam să îmi iau o casă. Puteam să îţi iau ţie o casă”, i-ar fi spus vedeta amicului său.

De asemenea, conform lui Tyler, cântăreaţa ajunsese să bea o cantitate foarte mare de alcool zilnic. De altfel, acesta a fost şi motivul oficial al decesului: alcool în cantităţi uriaşe.

În cadrul interviului, prietenul artistei, a mai făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare. Povestea ar fi avut loc la casa de vacanţă a lui Bryan Adams, unde Amy a consumat droguri până i s-a făcut rău şi a avut nevoie de un doctor. În momentul în care Mick Jagger, prezent şi el la petrecere l-a văzut pe Tyler îngrijorat pentru starea de sănătate a prietenei sale, l-a asigurat că totul este sub control, spunându-i că aceste lucruri sunt normale pentru un rock star.

Ce spunea Amy Winehouse despre muzica sa

Tot ce îi plăcea celebrei artiste să facă era muzica. Deși declara că nu-i pasă ce crede lumea despre ea, în momentul în care venea vorba despre munca sa, lucrurile se schimbau radical.

„Singurul lucru care mă interesează este comportamentul uman și interacțiunea dintre doi oameni, chiar relația dintre mine si eul meu”, declara ea la 20 de ani, în 2004.

Cel mai mare succes al ei a fost un hit în care spunea faptul că nu are nevoie să meargă la reabilitare şi totodată a explicat că nu a intenționat niciodată ca piesele ei să reprezinte un strigăt de ajutor: „Nu scriu cântece pentru că reprezintă ceva cool sau pentru că vreau să fiu remarcată în vreun fel ori să ajung faimoasă. Scriu piese despre ce mi se întâmplă în viață, lucruri, persoane cu care am sau am avut probleme. Am avut parte de despărțiri urâte, dar important pentru mine a fost ca din tot răul să rămână ceva bun”.

Sursă foto: Instagram