Ce despărțire?! Roxana Dobre și Florin Salam se distrează pe litoral și noi avem dovada! FOTO

După ce la finalul lunii iulie CANCAN.RO vă dezvăluia că, sătulă de certurile cu Florin Salam, Roxana Dobre a pus piciorul în prag, și-a luat copiii și a plecat de acasă, se pare că cei doi soți nu au putu să stea despărțiți prea mult timp și au revenit la sentimente mai bune. De data aceasta, manelistul și soția lui au fost surprinși în timp ce se aflau pe una dintre plajele exclusiviste de pe litoralul românesc.

În ultima perioadă, viața lui Florin Salam nu a fost deloc ocolită de necazuri. Manelistul a fost implicat în mai multe situații încurcate și a avut probleme cu legea, probleme care s-au răsfrânt și asupra familiei sale. În urmă cu mai bine de o lună, sătulă de certurile cu soțul ei, Roxana Dobre și-a făcut bagajul, și-a luat copiii și a plecat de acasă, mutându-se la mama ei. Separarea nu a durat prea mult și se pare că cei doi nu au putut să stea prea mult la distanță.

În ciuda despărțirii temporare, Roxana Dobre a revenit la sentimente mai bune și i-a mai acordat o șansă lui Florin Salam. În urmă cu două săptămâni, CANCAN.RO a surprins momentul când aceasta s-a întors acasă – vezi AICI imagini. Totodată, miercuri, 22 august, soția manelistului a ieșit public și a confirmat faptul că s-au împăcat.

„O perioadă nu am mai avut acces la pagina mea de Instagram și îi mulțumesc unui bun prieten de familie că m-a ajutat să o recuperez. Sunt foarte fericită. Ador să urmăresc și să văd ce se mai întâmplă pe aici, prin comunitatea noastră, să zic așa. Sunt foarte bine, mulțumesc bunului Dumnezeu. De când am deschis pagina de Instagram, tot am văzut n mesaje de la voi. Stați liniștiți că este totul ok între mine și soțul meu.” a spus Roxana Dobre pe Instagram.