Ce dietă are Denise Rifai la 39 de ani: „Sunt foarte strictă, nu glumesc! Nu există!”

Sănătatea este importantă, dar și aspectul fizic joacă un rol esențial, iar Denise Rifai știe prea bine cum să le îmbine! Vedeta se menține într-o formă fizică de invidiat la vârsta de 38 de ani, asta pentru că are mare grijă atunci când vine vorba de alimentație.

O femeie depune multe eforturi pentru a se bucura de un trup de invidiat, iar multe fane poate că erau curioase să afle care este secretul siluetei prezentatoarei Denise Rifai.

Cunoscuta prezentatoare are un metabolism clasic și trebuie să fie „de 5 ori mai atentă” la stilul de viață. Cu toate acestea, Denise Rifai știe că frumusețea trebuie întreținută, așa că a ales să adopte o dietă pe care o monitorizează cu mare interes din dorința de a duce un stil de viață echilibrat.

Alimentația și sportul merg mână în mână, motiv pentru care prezentatoarea TV se concentrează și pe activitățile fizice. Tot ce e în exces strică, iar Denise Rifai a renunțat la o plăcere a vieții, mai exact la zahăr. Vedeta se „îndulcește” ocazional, doar în momentele în care simte nevoia să se mai răsfețe ori când este foarte obosită. Vedeta încearcă să mănânce legume și fructe cât mai des, dar recunoaște că nu reușește să facă din asta un obicei zilnic.

Dacă zahărul este ca un „cadou” pentru ea, din această categorie fac parte, de asemenea, băuturile carbogazoase, produsele lactate, cartofii dar și sarea în exces.

„Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi. Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce. Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald”, a declarat Denise Rifai, potrivit Click.ro

Citește și: Dieta Monicăi Pop. A slăbit 37 de kilograme, după ce a decis să schimbe asta

Denise Rifai a înlocuit unele alimente clasice. Vedeta a renunțat la laptele normal și consumă doar lapte de migdale. Prezentatoarea TV evită pe cât de mult posibil retenția de apă, care este un inamic de temut pentru multe femei.

„Noi suntem și femei, evit și produsele lactate pentru că și acestea duc în aceeași zonă de retenție de lichid. Am înlocuit de mult laptele cu laptele de migdale, dar și acela trebuie să fie fără zahăr. Nu există la mine cartofi, sunt foarte strictă, nu glumesc! Nu există! O femeie se poate învață și dezvăța de niște alimente. Nu există! Sunt foarte strictă la chestia asta și pentru că am și un metabolism clasic. Am gena asta arăbească cu metabolism mai lent și atunci trebuie să fiu de 5 ori mai atentă. Pe lângă alimentație, pentru că aici trebuie să punem noi lacăt la gură, când pot și cum pot fac sport, îmi place și psihic și fizic, ajută și fizic foarte tare, îți mai crează spațiu să mai poți mânca ceva”, a adăugat vedeta.