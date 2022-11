Ce dietă ține Sofia Vicoveanca, la 81 de ani. Secretul cu care reușește să se mențină în formă

Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți, localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți. A fost unul din cei patru copii ai familiei de negustori Gheorghe și Veronica Fusa. Cu ajutorul talentului său, dar și prin munca pe care a depus-o de-a lungul timpului, a reușit să devină una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. Activă pe rețelele de socializare, artista își încântă fanii cu postări remarcabile din concedii, dar și din activitățile pe care le desfășoară zilnic. Interpreta de muzică populară susține că este o fire activă cu un program bine stabilit. Din acest motiv reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat chiar și la vârsta de 81 de ani.

Sofia Vicoveanca este un adevărat exemplu de urmat. Cântăreața a crescut cu valori puternice din familie pe care le apreciază și pe care le pune în practică chiar și în ziua de astăzi. Aceasta le este recunoscătoare părinților săi pentru ceea ce este.

“Mama, ai grijă, să nu vorbeşti mult, să nu râzi tare, dacă cineva din priviri te-a îndemnat sau ți-a dat dreptate, să nu uiți să-i mulțumești toată viața. Să-i mulțumești! Și să nu uiți să dai bună ziua”, a povestit Sofia Vicoveanca în podcastul lui Damian Drăghici.

Secretul cu care reușește să se mențină în formă

Ca orice artist care se respectă, Sofia Vicoveanca știe faptul că trebuie să aibă o apariție impecabilă în fața celor care o apreciază. Din acest motiv are mare grijă la felul în care arată. Toată lumea se întreabă care este secretul longevității, iar artista a declarat că aspectul său se datorează unor mici reguli de la care nu se abate.

„Și ce dacă am 81 de ani? Credeți că stau să mă odihnesc toată ziua? Nicidecum! Îmi gătesc zilnic, îmi fac un program, un plan, ca să știu pe ce cărări apuc. Nu am mai pus murături anul acesta, sunt o singură gură în casă, la masă, nu mai merită să stai să faci atâtea provizii pentru iarnă. Mănânc puțin, căci nu merg la sapă, dar am grijă să mănânc sănătos, inclusiv carne. Important este, la 81 de ani, să nu stai într-un loc, că te găsește boala! Să ai o activitate e foarte important. Am și o mare pasiune, florile, am 124 de ghivece în casă, toată ziua le ud și am grijă de ele”, a povestit Sofia Vicoveanca pentru Ego.ro.