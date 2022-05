Sofia Vicoveanca, pe numele real Sofia Fusa, este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară. Deși are o carieră care se întinde pe 60 ani, Sofia Vicoveanca se mai lovește încă de emoții copleșitoare la spectacole. Un astfel de moment, stânjenitor pentru marea interpretă de muzică populară, s-a petrecut în urmă cu 10 ani, la spectacolul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr.

Dincolo de cortina de la Sala Palatului se aflau o mulțime de fani și, văzând câte priviri sunt ațintite către scenă, Sofia Vicoveanca a avut un moment de panică.

„Ditamai omul, cu ani de cântec în spinare, m-am dus și nu știam nimic”

„M-a sunat pe vară (n.r. Ștefan Bănică Jr.) pentru spectacolul de Crăciun, cum obișnuiește Ștefan să încânte publicul. Sigur, el nu a spus ce surpriză va avea, chiar dacă a fost tras de limbă.

Am fost foarte bucuroasă, apoi i-am spus «Eu am înregistrat această piesă (n.r. – cea pentru spectacol), dar nu am cântat-o niciodată… mai ales în fața publicului!».

Atunci am vrut să renunț, dar băiatul meu mi-a zis: «Mamă, până în iarnă înveți tu piesa». Și a avut dreptate. Am venit, am repetat două zile cu orchestră, cu lume, cu aparatură, cu tot. Înainte de a intra în spectacol m-a pus «sfântul» să mă uit în sală.

Când am văzut, mi-am zis «Ce caut eu aici?». Ștefan îmi trimisese un refren pe care să îl cânt eu la intrare și am uitat tot.

Nu știam nimic. Eram speriată că trebuia să intru. Ditamai omul, cu ani de cântec în spinare, m-am dus și nu știam nimic.

Când am intrat, Ștefan a intuit că e o problemă și a început să cânte el, apoi totul a decurs normal”, a povestit Sofia Vicoveanca pe canalul de Youtube Sarahmanmedia.