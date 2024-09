Ce diferență de vârstă este între CRBL și Olga Guțanu, noua lui iubită: „Eu sunt mai cu experiență așa!”

CRBL și-a găsit fericirea în brațele iubitei lui, Olga Guțanu, după divorțul de fosta lui soție, Elena. Ce diferență de vârstă este între cunoscutul artist român și femeia care i-a cucerit inima? Mulți fani au fost curioși să afle!

Cântărețul a fost surprins alături de o tânără fotomodel la scurt timp după ce a anunțat că el și mama fetiței sale au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Cea ce i-a pus inima pe jar lui CRBL este nimeni alta decât Olga Guțanu!

Chiar dacă voia să își trăiască povestea de dragoste departe de luminile reflectoarelor, artistul și-a luat inima în dinți și și-a asumat public că iubește din nou.

CRBL a decis să rupă tăcerea ieri, 10 septembrie, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Iubita cântărețului are 23 de ani și este din Republica Moldova.

Între artist și Olga Guțanu este o diferență de 23 de ani, însă vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de conexiunea dintre cei doi.

„Da, e mai mare. Eu sunt mai cu experiență așa! Să tot fie! Sunt! Ce contează? Nu contează cifra! Oamenii tot cataloghează diferența asta de vârstă și am tot citit comentarii în care…Ce nu înțeleg eu este că există o limită cu care lumea e de acord. Diferența de vârstă să fie de 5 ani sau 7 ani și dacă ai trecut peste nu e bine, e rău. Nu înțeleg cine a pus asta, cum? Fanii știu tot, și ce am greșit și ce n-am greșit, e ceva rău de tot acolo. Dar e amuzant când văd cum alții își trăiesc viața lor prin intermediul vieții mele cumva. Trăiți-vă viața voastră fiecare”, a declarat CRBL.

CRBL este atent să aibă grijă de el și nu se identifică cu vârsta pe care o are. Artistul este conștient de faptul că timpul trece repede, așa că vrea să își trăiască viața exact cum simte el, fără să se lase influențat de oamenii din jur.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine, eu nu sunt egoist, eu sunt foarte săritor și foarte darnic, adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape, dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am, eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat. Adică sunt puțin mai atent și la partea asta pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a mai spus artistul.