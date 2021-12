Ce dramă în familia lui Salman Khan! Iulia Vântur, în şoc. Actorul a ajuns de urgenţă la spital

Iulia Vântur și Salman Khan au o relație frumoasă, care a trecut de orice barieră temporală, de cultură, lingvistică, astfel că cei doi sunt împreună de aproape 10 ani.

Pe 27 decembrie, cei doi au avut motiv de sărbătoare, actorul indian împlinind vârsta de 56 de ani. Însă, înainte de ziua lui, chiar în dimineața zilei de Crăciun, aflat la ferma sa din Panvel, acesta a fost mușcat de un șarpe. Din fericite, reptila nu era veninoasă.

Totuși, imediat Salman Khan a fost dus la spitalul MGM din Kamothe și după 6 ore de tratament și supraveghere medicală a fost externat. Totul este în regulă acum și actorul a putut să sărbătorească cu cei dragi și să se întâlnească cu ei după această sperietură, relatează click.ro.

Salman Khan a fost fotografiat pe patul de spital și imediat imaginea a apărut pe rețelele sociale. Iubita lui, Iulia Vântur i-a fost alături în tot acest timp.

Cum s-a adaptat Iulia Vântur în India

Iulia Vântur s-a întors în România în luna mai, dată fiind situația legată de COVID-19 în India. În cadrul unui interviu, blondina a povestit cum a reușit să se obişnuiască într-o țară străină. A învățat, în primul rând, ce înseamnă toleranța.

„Traiul într-o țară străină te provoacă foarte mult. Am învățat lecția toleranței. În momentul în care te izbești de o cultură nouă trebuie să înveți toleranța, altfel nu ai cum să supraviețuiești acolo. Trebuie să înveți să-i accepți pe cei din jur. Ai nevoie de toleranță pentru asta. Au fost momente grele în care îmi doream doar să simt îmbrățișarea mamei mele sau a tatălui. E un sentiment pe care n-ai cum să-l înțelegi decât atunci când ești departe de familia ta”, a declarat Iulia Vântur la Antena Stars.

În acelaşi timp, iubita lui Salman Khan a vorbit şi despre decizia de a se muta definitv în India.

„M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu ședrea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo”, a mărturisit Iulia Vântur.

Sursa foto: Arhiva Cancan