Iulia Vântur s-a întors în România! Adevăratul motiv pentru care vedeta a luat această decizie 

” Călătoria asta pe care am făcut-o în India cu siguranță aveam nevoie de ea. Din punct de vedere emoțional, simt că am crescut foarte mult. Chiar și profesional, am experimentat atât de mult, am descoperit atât de mult chiar și prin experiențele astea profesionale, dar mai ales prin cele personale și așa cum spuneam: avându-te doar pe tine, înveți atât de multe despre tine, despre viață, despre oamenii din jur și înveți, de fapt, cum să îţi manageriezi viața, de fapt.

Eu știam că pot, dar pentru părinții mei, una la mână pentru că sunt singurul copil, sunt fată și sunt într-o țară străină, la ei grijă e și mai mare”, a spus Iulia Vântur la Antena 3.