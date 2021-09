Ce face Gina Pistol mereu, chiar și în timp ce o ține pe micuța Josephine în brațe! ”Sunt la fel de tipicară”

Gina Pistol se simte împlinită, după ce a devenit, oficial, mămică. Ea și artistul Smiley se dedică în totalitate creșterii și educării copilului. Micuța Josephine este răsfățată de mama ei și crește în armonie! Însă, chiar și după ce a născut, Gina Pistol nu stă deloc să se odihneacă și a mărturisit ce face mereu pentru ”a funcționa mai bine”.

Viața de mămică nu este deloc ușoară. Gina Pistol a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că nici după ce a născut nu stă să se ”odihnească” și face curat peste tot în casă. Chiar și cu micuța Josephine în brațe, partenera de viață a artistului Smiley preferă să facă curățenie.

„Sunt la fel de tipicară (nr. când face curat). Este epuizant, am avut momente, doamne… Fac cu ea în brațe. Am zis că la prima ei aniversare, când o să înțeleagă că trebuie să primească cadouri, o să-i dăruiesc un aspirator, chestii de-astea. Eu ca să funcționez bine am nevoie de ordine în jurul meu. Încerc să țin ordine pe cât posibil. Acum mă uit prin casă să duc în pod ce este prin casă pe jos, pentru când o va lua de-a bușilea. Va înseamna și mai multă curățenie, mai ales când o să înceapă să bage lucruri în gură”, a spus Gina Pistol în cadrul unei emisiuni de televiziune.

De ce Gina Pistol nu postează imagini cu chipul micuței Josephine

Gina Pistol a devenit mămică anul acesta, iar bucuria este extrem de mare în familia ei și a artistului Smiley. Odată cu venirea pe lume a micuței Josephine, viețile celor doi s-au schimbat la 360 de grade. Recent, prezentatoarea TV, care și-a anunțat revenirea în televiziune, a spus care este motivul pentru care nu dorește să arate chipul fiicei sale pe internet.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Având în vedere că nu dorește să arate chipul fetiței, Gina Pistol a răspuns și la o altă întrebare a internauților, și anume cu cine seamănă mai mult: ”Voi încerca să vă răspund la întrebarea: «Cu cine seamănă asta mică?». Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine”.

