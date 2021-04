Ce face mama Denisei Răducu în fiecare noapte, după moartea fiicei sale: ”Mă trezesc la ora 3”

Peste câteva luni, se împlinesc patru ani de la moartea Denisei Răducu, dar mama artistei nu și-a revenit nici acum după pierderea suferită. Femeia a dezvăluit acum ritualul din fiecare noapte, de când fata ei a murit.

La vârsta de 27 de ani, Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai important tip de cancer de ficat. Artista nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și s-a stins din viață pe 23 iulie 2017.

Mama Denisei nu a reușit să treacă nici acum peste pierderea suferită. Mama Denisei Răducu își alină dorul la mormântul fiicei sale. Nu există zi să treacă fără ca Geta Dovleac să nu meargă la locul de veci al artistei. Pe lângă asta, femeia se trezește noapte de noapte la ora 03.00, ora la care fiica ei a murit, și se uita la pozele ei.

”Încerc să trec peste tot, că nu am încotro. De patru ani, mă trezesc la 3 dimineața, ora la care prințesa mea a murit, și mă uit pe Internet la pozele ei. Pe lângă asta, de patru ani, nu mai stau la masă, mănânc doar în picioare.

Pentru că fiica mea nu este și ea la masă, nu mai pot sta la masă, ca oamenii. Îmi mai imaginez că o să vină acasă, vorbesc cu mine că e plecată pe la concerte, prin America, și tot sper”, a spus Geta Răducu pentru playtech.ro.

”O visez seară de seară”

Mama Denisei Răducu o visează în fiecare seară pe adorata ei fiică. Iar Geta Dovleac îi îndeplinește cerințele. (CITEȘTE ȘI: MAMA DENISEI RĂDUCU, SCENE SFÂȘIETOARE LA MORMÂNTUL FIICEI)

”O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit „Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa”.

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a dezvăluit mama Denisei pentru taifasuri.ro