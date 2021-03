Mama Denisei Răducu, scene sfâșietoare la mormântul fiicei

Peste câteva luni, se împlinesc patru ani de la moartea Denisei Răducu, dar mama artistei nu și-a revenit nici acum după pierderea suferită. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini sfâșietoare de la mormântul cântăreței.

La vârsta de 27 de ani, Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, cel mai important tip de cancer de ficat. Artista nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și s-a stins din viață pe 23 iulie 2017.

Denisa a lăsat în urma sa numai lacrimi și durere. În ultimele luni de viață, familia i-a fost aproape Denisei. În special, mama ei. Femeia a stat zi și noapte la căpătâiul fiicei sale și a încercat în fel și chip să-i mai aline suferința și să îi facă poftele.

La aproape patru ani de la tragedia care a zguduit o țară întreagă, mama artistei nu și-a revenit. Și-ar da viața să o aducă înapoi pe fiica ei și visează la ziua în care se va reîntâlni cu ea.

Imagini sfâșietoare cu mama Denisei Răducu

Mama Denisei Răducu își alină dorul la mormântul fiicei sale. Nu există zi să treacă fără ca Geta Dovleac să nu meargă la locul de veci al Denisei. Își pune obrajii pe piatra funerară și apoi o sărută, sperând ca relația specială pe care o avea cu fata ei să continue dincolo de granițele morții.

O mamă care și-a îngropat fiica își strigă, încă, durerea la aproape patru ani de la tragedie.

”O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit «Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa».

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a dezvăluit mama Denisei pentru taifasuri.ro

Fanii Denisei, versuri în memoria artistei

Fanii Denisei Răducu nu au uitat-o pe artistă. Zilnic, aceștia postează melodii de-ale Denisei și fotografii cu ea. Recent, ei au postat și câteva versuri sfâșietoare în memoria sa. Versuri menite, de altfel, să-i mai aline suferința mamei cântăreței.

”Nu mă mai plânge, mamă, că-s departe

N-am vrut să plec, dar cerul m-a luat

Aș fi rămas cu tine ani mulți, poate

Dar îngerii nu m-au mai întrebat

Și m-au purtat pe-aripa lor cea sfântă

Până aici, în raiul unde sunt

Nu mă mai plânge, mamă, și m-ascultă

Privește cerul când dorul te răzbește

Eu sunt acolo, cu suflet sunt în prag

Privește atentă c-o stea tot strălucește

Sunt eu, mamă, mi-e dor de-al tău chip drag

Fii fără grijă, și-aici îmi este bine

Nu ca la tine-n brațe, dar îmi e

Veni-va ziua când tu vei fi cu mine

Dar pân-atunci îți mângâi visele

Și-ți vin de câte ori mă chemi în șoaptă

Când lângă crucea-mi albă stai și plângi

Lacrima ta îmi arde rana toată

Nu mă mai plânge, mamă, că-s la Domnul

Domnul îngrijește de noi toți

Știu că ți-e greu și nu îți găsești nici somnul

Dar să mă-nvii, măicuță, tot nu poți”, sunt verusrile postate de fanii Denisei.