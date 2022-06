Ce face Maria Dragomiroiu cu părul, după ce îl tunde! Nimeni nu se aştepta la acest lucru

Maria Dragomiroiu a făcut în urmă cu ceva timp o dezvăluire care i-a lăsat pe fani cu gura căscată. Mai exact, artista a explicat ce face cu părul, după ce îl tunde. Interpreta este cunoscută pentru podoaba capilară de care a avut întotdeauna foarte mare grijă.

Maria Dragomiroiu şi-a impresionat fanii încă de când a păşit pentru prima dată pe scenă atât cu talentul său, cât şi cu părul său foarte lung şi foarte bine îngrijit.

În cadrul unui interviu, cunoscuta interpretă a povestit ce face cu părul său, după ce îl tunde. Se pare că, artista preferă să nu arunce rămășițele, ci le pune în iarbă, pentru a fi în aer liber. De asemenea, aceasta a explicat că nu poate aruncat la gunoi ceva care i-a adus faimă și bucurie toată viaţa.

„Niciodată nu îmi arunc părul în chiuvetă sau în toaletă, cum fac alţii, din păcate. Nu e vorba de superstiţie, e vorba de iubire! Cum să arunc în gunoi, la mizerie, părul care mi-a adus atâta popularitate, faimă, bucurie? (…)

Îl strâng, îl fac păpuşele mici, îl duc acasă şi o dată la o lună, îl tai pe iarbă. Părul nu se degradează foarte repede, degeaba l-aş arunca pentru că îl ia vântul, îl tai mărunt, am această plăcere, să tai acele păpuşele din părul meu cu foarfeca mărunt şi îl arunc în grădină, prin iarbă, oriunde, să fie în aer liber.”, a dezvăluit artista, pentru Click.ro.

Maria Dragomiroiu, bătută cu bestialitate de fostul soţ

Maria Dragomiroiu nu a dus o viață chiar atât de ușoară. Interpreta de muzică populară a povestit cu lacrimi în ochi cum a fost bătută, fără milă, de către fostul soț.

Maria Dragomiroiu a dezvăluit faptul că la un moment dat a simțit că este înșelată, astfel că a mers acasă la fosta soacră să verifice. Interpreta de muzică populară a vorbit cu lacrimi în ochi într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” despre momentul cumplit prin care a trecut.

”A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat, că a zis că pleacă în inspecție într-un parc. N-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră-mea în garsonieră.

Am lăsat copiii acasă. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis: «Du-te la tine acasă!». A intrat în panică și mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo. Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el”, a povestit Maria, cu lacrimi în ochi, în emisiunea La Măruță.

Cântăreața a mai povestit că fosta ei soacră i-ar fi ordonat fiului său, Ion, să o omoare.

”A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Liftul s-a oprit între etaje! Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!». M-a apucat de păr și m-a dus așa… eu plângeam. Nu mi-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat!”, a povestit solista calvarul trăit.

sursă foto: facebook