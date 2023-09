Ce face și cu ce se ocupă Elena Matei, fosta concurentă de la Chefi la cuțite. Și-a îndeplinit cel mai mare vis

Elena Matei, tânăra originară din Ploiești a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea la Chefi la cuțite în sezonul 9. A reușit să ajungă până în marea finală, dar nu a plecat acasă cu marele premiu. Cu toate acestea, blondina se bucură în continuare de popularitate în mediul online, acolo unde ține în permanență legătura cu cei care o urmăresc. Iată ce face și cu ce se ocupă în prezent.

Elena Matei, a fost foarte apreciată de telespectatori pe parcursul show-ului, motiv pentru care a reușit să strângă pe rețelele de socializare o comunitate impresionantă de prieteni virtuali. Tânăra publică des fotografii din vacanțele în care merge, dar în același timp, îi ține la curent pe cei care o urmăresc și cu activitatea profesională.

Finalista de la Chefi la cuțite nu a renunțat la pasiunea ei, nu a renunțat la bucătărie, dar s-a reorientat. Și-a deschis o cofetărie în orașul natal care merge foarte bine. Acesta era visul său de câțiva ani, iar cu muncă și dăruire a reușit să-l îndeplinească.

Primește numeroase comenzi de la oameni din toate colțurile țării. Cei care apelează la serviciile sale pot opta pentru candy baruri personalizate. Clienții pot să aleagă numărul prăjiturolor, sortimentele și tematica.

„Noi vă oferim tot sprijinul nostru pentru a aduce ideea voastră la realitate! De asemenea, în prețul CandyBar-ului este inclus montajul, dar și suporții”, este vestea făcută publică de Elena Marin de la Chefi la cuțite pe Instagram.

Pe pagina de socializare a cofetăriei sale internauții au avut numai cuvinte de laudă, semn că prăjiturile pe care aceasta le face au fost pe placul lor.

Elena Matei a câștigat o avere la Survivor

După ce a participat la Chefi la cuțite, Elena Matei a simțit că poate face față în competiția de la Survivor și fără să stea prea mult pe gânduri s-a înscris în concurs. În timpul pe care l-a petrecut în Republica Dominicană, Elena Matei a câștigat o sumă de bani, pe care a investit-o în afacerea sa.

“Nu prea pot să vă spun cât am câștigat. Mii de euro, până în 10.000 euro, da. I-am investit în ingrediente, în ustensile, în renovarea bucătăriei, în mașină… să o pun pe picioare. Mi-am făcut vlog, am postat despre Survivor, urmează să postez și rețete, fac un cooking show, am multe planuri. Am plecat la Survivor cu un scop: să pot să-mi duc afacerea mai departe, să pot să fiu independentă, să nu mai stau să lucrez pentu ceilalți. Că dacă lucrez 17 ore pentru altcineva, pot face și pentru mine. În continuare fac torturi și prăjituri. Toți banii pe care i-am câștigat i-am investit în asta, nu i-am dat pe prostii”, a spus Elena Matei, potrivit fanatik.ro.