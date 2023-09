Iubita lui Cătălin Scărlătescu vrea să plece de acasă din nou. Doina Teodoru recunoaște că și-ar mai dori o experiență ca-n America Express

Doina Teodoru este o actriță de succes, dar pe lângă talentul pentru care este recunoscută, tânăra a intrat în atenția publicului și datorită relației pe care o are cu Cătălin Scărlătescu. Publicul a reușit să îi cunoască mai bine în emisiunea America Express, acolo unde cei doi au dat tot ce au putut pentru a ajunge în marea finală. Deși experiența nu a fost una deloc ușoară, partenera juratului de la Chefi la cuțite a mărturisit recent că ar pleca din nou într-o altă aventură.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Cei doi se înțeleg de minune și formează un cuplu solid în ciuda diferenței de vârstă de 17 ani. Actrița a mărturisit în repetate rânduri că relația lor este bazată în primul rând pe iubire și respect, dar și pasiunile pe care le au în comun au contribuit.

CITEȘTE ȘI: NUNTA LA CHEFI LA CUȚITE: „CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU SE VA ÎNSURA CU DOINA TEODORU”. CINE A PREZENTAT DEJA EVENIMENTUL

Cuplul s-a aventurat în experiența vieții lor, la America Express, anul trecut, iar recent în cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, actrița a dezvăluit că este pregătită și ar vrea să mai plece într-un astfel de concurs.

CIAO: Ai mai participa la un realiy show, gen America Express?

Dointa Teodoru: Da! La ceva în genul America Express dacă nu chiar America Express, da, aș mai participa oricând!

CIAO: Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Doina Teodoru: Aventura! Simplul fapt că nu știai ce se întâmplă niciodată!

CIAO: Cu mâncarea ai avut probleme?

Doina Teodoru: O să sune ciudat dar eu nu am făcut foamea. În afară de câteva zile în care chiar nu am mâncat, dar nu am simțit pentru că aveai adrenalină în sânge, altfel pentru mine era foarte simplu. O bucățică de pâine, o lămâie, o roșie, găseam să mănânc pe drum.

Ce spune Cătălin Scărlătescu despre prima întâlnire cu Doina Teodoru

Prima întâlnire dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu a avut loc în Vama Veche. Ulterior, cei doi au avut ocazia de se cunoaște mai bine la o petrecere, iar atunci au simțit că între ei doi se poate lega ceva special.

„O văzusem pe Doina Teodoru la televizor, știam că e actriță, dar nu știam că este acea Doina Teodoru. Eu nu știam omul Doina Teodoru, doar artistul Doina Teodoru. Ne-am cunoscut în Vama Veche, eu eram cu marea mea iubire, marea, iar ea era… cu cineva pe-acolo. (râde) Apoi, la ceva timp, am fost la petrecerea unei amice comune și cred că acolo s-au înfiripat lucrurile între noi.

Când am cunoscut-o, da, i-am spus că vreau mulți copii și o casă cu trei etaje. (râde) Nu, glumesc! Vă dați seama că nu asta a fost ideea. Întâi ne-am dorit să ne cunoaștem cu adevărat și să o luăm efectiv pas cu pas: să vedem dacă trecem de primele 24 de ore, de prima săptămână, de prima lună, de prima ceartă, de primul scandal…”, a declarat Cătălin Scărlătescu.