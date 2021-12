Ce făcea Cabral înainte de a deveni celebru. Vedeta de la ProTV, dezvăluri despre începuturile carierei sale

Cabral este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România. Mulţi dintre fanii săi au vrut să afle cu ce se ocupa acesta înainte de a cunoaște celebritatea. Se pare că vedeta de la ProTV a avut mai multe meserii și a făcut diverse lucruri pentru a face rost de bani.

Cabral are un blog personal acolo unde abordează diverse subiecte cu fanii săi, dar le povesteşte acestora şi lucruri mai puţin ştiute despre viaţa lui.

Astfel, acesta le-a dezvăluit cu ce s-a ocupat înainte de a deveni prezentator TV.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, a mărturisit Cabral Ibacka pe blogul său personal.

Ce spune Cabral despre celebritate

În cadrul unui interviu mai vechi, Cabral a vorbit despre celebritate, dar și despre avantajele și dezavantajele care vin odată cu popularitatea.

„Stai la coadă, că e de porc să te bagi în față. Doar că, atunci când ajungi la ghișeu, sunt uneori șanse să zâmbească cineva prin gemulețul ăla de la nivelul buricului. Cât despre poze pe stradă, cu două excepții, fac oricând și oriunde. Excepțiile sunt simple… Când sunt cu Namiko, fiindcă ea nu poate să înțeleagă că o pun pe hold, și am experiența asta de la Inoke și mi-am dat seama că pentru ea nu a fost deloc plăcut. Și când suntem la masă, că nu te pui între om și micii din fața lui…”, a afirmat Cabral.

Cum a ajuns Cabral să lucreze în televiziune

Deşi se bucură de un real succes în ceea ce priveşte cariera sa, Cabral povestește faptul că nu și-a dorit să devină prezentator, iar de-a lungul timpului au fost multe castiguri pe care le-a refuzat.

„Nu mi-am dorit, ba chiar am refuzat niște castinguri. Până la urmă, m-am dus, de gura celor apropiați… și am cam rămas. Am început cu „Roata de Rezervă, care era o emisiune auto. Dar apoi am vrut să mă opresc. Și, când m-au invitat cei de la Prima la un casting, m-am dus cu un dosar de oferte de asigurări, pe vremea aia lucram în paralel ca inspector de asigurări. Ei mă întrebau de emisiune… eu îi întrebam de parcul auto!”, a dezvăluit Cabral.

Sursă foto: Instagram