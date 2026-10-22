Ce făcea Mircea Brânzei, în timp ce Denisa Tănase își sărbătorea ziua de naștere în Dubai. Detaliul care a alimentat zvonurile despărțirii

Denisa Tănase și Mircea Brânzei ar putea fi următorul cuplu celebru care ajunge pe lista despărțirilor din 2026. După aproape opt ani de relație, mai multe detalii apărute în ultima perioadă au stârnit speculații privind o posibilă separare între fosta componentă a trupei Bambi și afacerist. De la lipsa verighetelor până la aparițiile tot mai rare împreună, indiciile au devenit tot mai evidente. Mai mult, un alt amănunt a atras atenția: cei doi și-au petrecut separat ziua de naștere a Denisei Tănase. În timp ce artista s-a aflat în Dubai, Mircea Brânzei a publicat imagini din Malaezia.

Ziua de naștere a Denisei Tănase a devenit un nou motiv de discuție în mediul online, după ce artista și soțul său au apărut în locuri diferite. Denisa a ales să sărbătorească în Dubai, în timp ce Mircea Brânzei s-a aflat în Malaezia, la Templer Park Country Club, alături de mai mulți prieteni. Absența afaceristului de lângă partenera sa într-un moment atât de important a alimentat și mai mult zvonurile privind o posibilă ruptură.

Deși o călătorie separată nu reprezintă, în sine, o dovadă a despărțirii, situația atrage atenția în contextul celorlalte indicii apărute în ultimele luni. Cei doi nu au mai publicat fotografii împreună de vara anului 2025. Astfel, aparițiile lor comune au devenit tot mai rare.

Verighetele, un alt detaliu care a alimentat speculațiile

Unul dintre cele mai comentate amănunte este lipsa verighetelor. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, Mircea Brânzei ar fi apărut fără verighetă încă din luna aprilie. Ulterior, și în cazul Denisei Tănase, s-a remarcat același detaliu.

Nici mesajul publicat de Denisa Tănase cu ocazia aniversării sale nu a trecut neobservat. Artista a vorbit despre schimbări importante, temeri, acceptare și încrederea în planurile lui Dumnezeu.

„Anul care m-a adus față în față cu cea mai mare frică a mea: să nu dețin controlul”, a scris aceasta, explicând că a învățat să renunțe la nevoia de a controla totul și să trăiască mai mult în prezent.

Denisa a mai transmis că viața poate fi frumoasă dincolo de temeri și incertitudini. Ea a adăugat că nu este întotdeauna necesar să știm ce ne rezervă ziua de mâine.

O relație discretă, începută în urmă cu aproape opt ani

Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au căsătorit în 2021, în cadrul unei ceremonii intime organizate pe Riviera Franceză. De-a lungul relației, cei doi au preferat să păstreze o parte din viața personală departe de ochii publicului.

Încă de anul trecut, artista explica faptul că aparițiile tot mai rare alături de soțul său aveau legătură cu dorința de a-și proteja familia. Totuși, lipsa fotografiilor recente împreună, aparițiile fără verighete și faptul că și-au petrecut separat ziua de naștere a Denisei au readus cuplul în centrul atenției.

Deocamdată, nici Denisa Tănase, nici Mircea Brânzei nu au confirmat public o eventuală despărțire sau un divorț.

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