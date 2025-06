Câţi bani a scos din buzunar Denisa Tănase pentru a-şi îndeplini cel mai mare vis: „E un domeniu extrem de competitiv”

După ani buni în care muzica a fost cartea ei de vizită și pasiunea evidentă, Denisa Tănase a schimbat macazul și și-a urmat hobby-ul legat de parfumuri, pornind afacerea cu 500 de euro împrumutați. Astăzi se numără printre cele mai de succes antreprenoare, iar afacerea ei înflorește. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Denisa Tănase ne-a vorbit despre noua extensie a business-ului, care a necesitat o investiție de peste un milion și jumătate de euro, precum și dificultățile de care s-a lovit până când a bătut palma cu o renumită fabrică din Italia.

Denisa Tănase a început cu parfumuri, dar a făcut investiții serioase și în produse de skincare, dezvoltând game țintite, care au fost bine primite de clienți. Zilele trecute, fosta cântăreață a adus în atenția consumatorilor o linie de produse de make-up, un vis împlinit pentru care a lucrat 4 ani, înarmându-se cu multă răbdare.

Denisa Tănase: „Dacă nu era pandemia, probabil că nu am fi reușit să fim luați în considerare de către fabrica de make-up din Italia”

CANCAN.RO: Felicitări, Denisa! Colecția de make-up este un alt vis împlinit. Cât de repede ai concretizat noile produse?

Denisa Tănase: Foarte greu. Este colecția la care am lucrat cel mai mult. Lucrăm de peste 4 ani la aceste prime produse, chiar din perioada pandemiei. Cred că a fost o oportunitate pentru noi. Pentru că dacă nu era pandemia, probabil că nu am fi reușit să fim luați în considerare acum 4 ani către fabrica cea mai populară de make-up din Italia, care produce pentru foarte multe brand-uri și brand-uri de lux și de mainstream. Au tehnologii speciale. Și tot perioada pandemiei a fost cea în care ei au propus această inovație, și anume hybrid make-up. Înseamnă, practic, că, acum, consumatorul de beauty alocă o atenție mult mai mare părții de îngrijire.

Denisa Tănase: „De foarte multe ori testez pe mine în primul rând toate produsele, pentru că sunt obsedată de asta”

CANCAN.RO: Înainte de orice lansare tu testezi produsele? De câte ori le-ai întors?

Denisa Tănase: Le-am întors de câteva ori, pentru că în zona asta de skincare și de make-up sunt mai mulți pași. Și după ce finalizăm formula, urmează niște teste de compatibilitate care se fac între formulă și ambalaj. Și asta e o parte challenging, în care noi niciodată nu știm dacă ne va duce către producție sau nu. De foarte multe ori în testul de compatibilitate se întoarce procesul, pentru că este greu să nimerești din prima compatibilitatea perfectă între ambalajul pe care îl alegi și formula pe care ai dezvoltat-o.

Așa că a fost un du-te vino. De foarte multe ori testez pe mine în primul rând toate produsele, pentru că sunt obsedată de asta și am acest control freak. Sigur, pielea noastră diferă, nevoia noastră diferă. Cu toate astea nu aș fi niciodată liniștită să lansez ceva ce nu a trecut întâi pe fața mea la propriu.

Plus că e un domeniu extrem de competitiv, nu putem să lansăm produse doar ca să umplem niște rafturi și dacă produsele nu au potențial real să devină lideri în segmentul lor, atunci nu are sens să ne pierdem nici timpul, nici banii, nici energia în direcția aia.

Denisa Tănase: „Am fost refuzată de extrem de multe ori de fabrica din Italia cu care colaborăm acum”

CANCAN.RO: Cât ai investit în linia de make-up?

Denisa Tănase: Da, este un buget pe care îl alocăm de ceva timp în zona noastră și depășește un milion jumătate de euro. Mi-am demonstrat mie de foarte multe ori că dacă suntem perseverenți în direcția respectivă, toate lucrurile se întâmplă. Gama de make-up este un exemplu în acest sens pentru că am fost refuzată de extrem de multe ori de fabrica din Italia cu care colaborăm acum până să ajungem să lucrăm cu ei. Am dat o grămadă de e-mail-uri la care nu mi se răspundea, la un moment dat, am dat o grămadă de telefoane, am fost acolo personal de câteva ori, până la un moment dat când am reușit să pornim rotițele și să demarăm proiectul împreună.

CANCAN.RO: Dar cum gestionezi astfel de situații în care nu-ți iese din prima ceva?

Denisa Tănase: Spun tot timpul că nu încă. Eu știu că totul e temporar și orice refuz și orice lucru care nu se întâmplă așa cum îmi doresc știu că nu se întâmplă încă, dar în final el oricum se va întâmpla.

Denisa Tănase: „Performanța nu se face niciodată în zona de confort”

CANCAN.RO: Cum arată viața ta în prezent?

Denisa Tănase: E foarte agitată, foarte multă adrenalină. Am reușit cumva în ultimul timp să reușesc să-mi mai iau câteva momente pentru mine, în care să mă mai deconectez și să dezvolt o pasiune, să mai fac lucruri pentru mine, dar rar și în cazuri izolate, pentru că performanța nu se face niciodată în zona de confort.

Foto: Instagram

