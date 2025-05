Din ce face bani Raluca de la Bambi acum, de fapt. Sora ei, Denisa, este milionară în euro

Anii de glorie ai trupei Bambi, în care surorile Raluca și Denisa Tănase erau nelipsite de pe scenele muzicale și din topurile românești, au rămas în urmă. În timp ce Denisa s-a reinventat spectaculos ca femeie de afaceri și a reușit să transforme un vis în milioane de euro, Raluca a urmat un drum mai discret, dar la fel de stabil și profitabil, alături de sora ei.

Pandemia a fost un moment de cotitură pentru Raluca Tănase. Cu spectacolele anulate și industria muzicală afectată profund, artista a fost nevoită să ia o decizie radicală. A renunțat la microfon și reflectoare și a intrat într-un domeniu care îi era complet străin la început: afacerile.

„Așa se întâmplă în familie. Oarecum am fost obligată să intru în domeniile astea, pentru că a venit pandemia și peste mine cum s-a întâmplat cu toți artiștii de altfel și trebuia să am ceva activitate. Muzică nu mai puteam să fac pentru că nu aveam unde să cânt, așa că ușor ușor am început să descopăr secretele domeniului în care sora mea deja activa. A început să-mi placă foarte mult și am hotărât să rămân aici”, a explicat ea pentru impact.ro.