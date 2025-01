Cum arată Raluca Tănase în 2025. Solista de la Bambi a fost aspru criticată, după ce a ajuns pe mâna medicului estetician

Îți mai aduci aminte de Raluca Tănase, celebra solistă din trupa Bambi? Dacă nu, 2025 ar putea să îți aducă o surpriză! Artista a trecut printr-o schimbare spectaculoasă, datorită intervențiilor estetice la care a apelat, iar fanii sunt uluiți de noua ei înfățișare.

Raluca a devenit cunoscută alături de sora ei, Denisa, la începutul anilor 2000 cu trupa „Bambi”, cu piese care au rămas în memoria publicului, precum „Doi ochi căprui” și „Îmi cânt iubirea”. Trupa a avut un succes imens, iar cele două surori erau nelipsite de la emisiuni TV și evenimente private. Anii au trecut, surorile Tănase au evoluat pe mai multe planuri, iar viața lor s-a schimbat complet.

După retragerea din lumina reflectoarelor, Raluca a decis să facă unele modificări la înfățișarea sa, iar transformările sunt vizibile. Artista a apelat la rinoplastie, implanturi mamare, mărirea buzelor cu acid hialuronic și chiar tatuaje de sprâncene. În plus, Raluca și-a îmbunătățit zâmbetul cu ajutorul fațetelor dentare. Vedeta a explicat că și-a dorit un nas mai mic, fiind nemulțumită de cum arăta pe micile ecrane, iar schimbările nu s-au oprit aici.

Fosta membră a trupei Bambi nu se ascunde când vine vorba despre operațiile estetice la care a apelat. În urma acestor modificări, Raluca Tănase a ajuns aproape de nerecunoscut.

În urmă cu ceva timp, vedeta a explicat că a apelat la aceste proceduri din cauza trecerii timpului și că este perfect normal ca transformările să fie vizibile. Artista a subliniat faptul că este firească schimbarea ei și a precizat că, la 37 de ani, nu mai poate arăta la fel ca în tinerețe.

„Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea! E firească transformarea mea pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat vedeta pentru click.ro.