Denisa Tănase, aka „Mama parfumurilor”, are viața la care orice femeie visează. A intrat pe piața antreprenorilor cu o investiție infimă: 500 de dolari. Acesta a fost startul unui business care s-a transformat rapid în unul de succes, sporindu-i banii din conturi. În ultimii ani, viața Denisei Tănase se derulează între avioane, călătoriile fiind atât în interes de afaceri, cât și de relaxare, la acestea adăugându-se vizitele constante în țară pentru a petrece timp cu părinții. După ani buni în care escapadele cu avionul o paralizau de frică și le făcea doar dacă era neapărat nevoie, în prezent lucrurile au intrat pe făgaș normal. Cum și-a învins afacerista frica de zbor a povestit pentru CANCAN.RO.

Stabilită în Dubai, Denisa Tănase a petrecut, recent, câteva zile în țară, unde a îmbinat utilul cu plăcutul și chiar și-a prelungit vizita pentru a-i fi alături nașei sale, Florina Onețiu, la lansarea cărții “Fata de la marketing”.

“Am rămas special pentru această lansare de carte. Am avut și un eveniment în familie la care am participat și de aici mergem la aeroport”, ne-a spus ea.

Denisa Tănase: “Am preferat să mă expun fricii până am reușit să o depășesc”

Are o viață activă, iar călătoriile cu avionul nu mai reprezintă un stres pentru ea, fiind cel mai rapid mijloc de transport pentru a ajunge rapid în diverse țări, uneori chiar și în aceeași zi.

M-am împrietenit și cu zborul. Am avut teamă ani mulți. Evident că mi-am învins teama că la cât de mult am zburat, e deja parte din viața noastră. Să știi că și în perioadele în care îmi era extrem de frică și cumva somatizasem, pentru că aveam frisoane, adică simțeam frica aia la mod fizic, chiar și atunci eram conștientă că e o limitare. Și nu am lăsat niciodată limitarea asta să îmi dicteze felul în care să trăiesc. Și am preferat să mă expun fricii până am reușit să depășesc. A funcționat în cazul meu. Nu știu dacă a fost varianta bună sau nu. Într-adevăr, m-am expus stresului o perioadă destul de lungă, dar nu era singurul factor de stres din viața mea la momentul ăla, așa că probabil asta l-a făcut să fie mai ușor de dus, a declarat, pentru CANCAN.RO, Denisa Tănase despre modul în care a reușit să își învingă teama.

Altfel ar fi fost inclusiv o limitare a business-ului, mai ales că are magazine atât în țară, cât și în străinătate, dar și întâlniri cu diverși specialiști atât în ceea ce privește formularea parfumurilor, cât și a dezvoltării liniilor de skincare și make-up.

Denisa Tănase: “Florina e un reper pentru mine ca femeie, ca om de business”

Antreprenoarea recunoaște că are o legătură strânsă cu nașa ei, Florentina Onețiu, specialistă în strategie și marketing, cu peste 20 de ani de experiență în inovație și transformare digitală.

“Florina pentru mine este o reală inspirație. E un om care m-a modelat fără să vrea și fără să conștientizeze extrem de mult. Și e un reper pentru mine ca femeie, ca soție, ca mamă, ca om de business, ca om de marketing, iată Fata de la marketing”, ne-a povestit ea.

Cele două s-au cunoscut și s-au împrietenit prin intermediul lui Mircea Brânzei, iar în momentul în care au decis să se căsătorească s-au gândit că soții Onețiu sunt potriviți pentru a le fi aproape în calitate de nași. “Amândoi sunt inspiraționali. Sunt oamenii în care noi ne regăsim pentru că și ei lucrează împreună, se lovesc de provocări similare, atât acasă cât și la muncă. Suntem foarte norocoși”, a conchis Denisa Tănase.

