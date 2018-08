Ce frumoasă e nora lui Liviu Dragnea! Cum a fost surprinsă Gina Tătulescu, înainte să ajungă la biserică

Gina Tătulescu a început ultimele pregătiri înainte să ajungă la biserica în care se va căsători religios cu fiul lui Liviu Dragnea. Frumoasa brunetă a fost machiată de Ema Uta, make-up artist & trainer, care are astăzi o misiune tare importantă. Fericită de rezultat, viitoarea noră a liderului PSD a mers ulterior să îmbrace rochia de mireasă.

Cum a fost surprinsă Gina Tătulescu, înainte să ajungă la biserică

Totul a fost pregătit ca la carte astăzi, în ziua în care Gina Tătulescu devine soția lui Ștefan Dragnea. În urmă cu puțin timp, ea s-a lăsat pe mâinile unui make-up artist, care i-a făcut un machiaj natural superb. Nora lui Liviu Dragnea nu a fost singura machiată de Ema Uta! Mama și sora ei au fost și ele răsfățate de cunoscutul make-up artist. La final, ea le-a fotografiat pe cele trei și a urcat poza pe o rețea de socializare.

În mesajul scris în dreptul imaginii, make-up artistul a dezvăluit că va urma şi o a doua variantă de machiaj pentru mireasă, sora și mama ei.

“Mother and daughters ❤️ First makeup for Gina’s wedding, natural and luminous for all the 3 of them, posting soon the second looks 🤗 (n.r.: Mamă și fiice. Primul machiaj pentru nunta Ginei, natural și luminos pentru toate cele trei. Iar în curând voi posta și următoarele machiaje)#gorgiesofemauta #makeupartist #makeup #wedding #motheranddaughters #luminous #glowing” este mesajul postat de Ema Uta pe contul ei de Instagram.

Potrivit unui site de fotomodele, tânăra este născută în Mizil şi are 1,74. În 2009, site-ul public şi fotografii cu ea în costum de baie.

Nora lui Liviu Dragnea, Gina Alexandra Tătulescu, are 28 de ani și este fostă participantă la concursul Miss Universe România. Evenimentul a avut loc în 2009, dar nu a câştigat. Frumoasa brunetă și Ștefan Dragnea se căsătoresc astăzi, după o poveste de iubire de peste cinci ani.