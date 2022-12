Ce frumos! Declarația emoționantă făcută de Radu Vâlcan soției sale. Ce i-a spus Adelei Popescu

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, prezentatorul TV i-a făcut soției sale o declarație de dragoste! Aflați împreună în Thailanda, acolo unde se filmează show-ul de la Antena 1, Radu Vâlcan a transmis un mesaj emoționant! Iată despre ce este vorba mai jos, în articol.

În urmă cu o zi, Radu Vâlcan transmitea un mesaj emoționant direct din Thailanda, acolo unde se filmează cel de-al șaptelea sezon al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1. Acesta se află în prezența soției sale, Adela Popescu, dar și a copiilor. Cei doi s-au fotografiat într-un cadru exotic, însă fără să uite de tradiționalele căciulițe de Crăciun!

„Căciulile nu sunt ale noastre, le-am împrumutat de la un cuplu, vecin de masă. Nisipul, da, nisipul, ne bucură cu inocența lui. Brăduțul nu pare, dar este real. Așa cum este reală emoția de-acum, una pe care o împărțim cu voi. Să fiți buni, oameni, măcar acum. Crăciun de poveste să aveți! 🙏”, este mesajul scris de Radu Vâlcan pe Instagram.

La scurt timp, prezentatorul de la Antena 1 a încărcat o fotografie în care apare alături de Adela Popescu. Bărbatul i-a făcut o declarație de dragoste, direct de pe nisipul fin din Thailanda.

„Perfect cu EA, aici, lângă mine, mereu. Te iubesc, Crăciunița mea!”, se arată într-o altă postare de pe rețelele de socializare.

În urmă cu trei săptămâni, Radu Vâlcan îi anunța pe urmăritorii lui că se filmează sezonul șapte al show-ului „Insula Iubirii” de la Antena 1: „Pun poza asta aici că mi se pare cea mai în regulă din alea zeci pe care le am din seria asta. Ca să nu pară că am gușă, că râs tâmp, că etc. Gata, puțin filtru și am rezolvat-o. Să știți că filmăm „Insula iubirii”. Este sezonul șapte. Este mișto. O să vă tot agasez cu postări de-astea. Ca să știți. Să vedeți poze cu sarmale și cârnați când mă întorc. Vă îmbrățișez. Pa! 🙌”.

Ce spunea Adela Popescu despre soțul ei, Radu Vâlcan

Adela Popescu mărturisea, în cadrul unui interviu, faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este o persoană introvertită, pe când ei îi place să fie extrem de comunicativă cu cei din jur.

”Radu este introvertit cu cei din jur, acasă turuie pur şi simplu. Noi nu am fost deficitari niciodată la capitolul comunicare. E adevărat că eu iubesc mai mult decât el adunările şi mărturisesc că am devenit mai selectivă din cauza lui, însă nu mi se pare un sacrificiu prea mare pentru liniştea familiei noastre. Eu apreciez enorm că îmi respectă familia, că nu m-a pus niciodată să aleg, că înțelege cât de important este aspectul acesta pentru mine. Şi că înţelege că, dacă eu sunt fericită şi împăcată, pot oferi totul în relaţia noastră”, a mai mărturisit Adela Popescu pentru Viva.ro.

Sursă foto: Instagram