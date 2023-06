Ce funcție a primit Aura, apropiata Regelui Charles din România. A fost numită la puțin timp de la înscăunarea monarhului britanic

Zilele acestea, președintele Institutului Cultural Român (ICR), Liviu Jocman, a anunțat faptul că Aura Woodward a fost propusă chiar de el pentru a fi director. Fosta jurnalistă BBC este singurul cetățean român care a lucrat în mod direct cu Regele Carles, a cărui încoronare a avut loc recent. Vestea vine la scurtă vreme după demiterea Catincăi Nistor, din luna mai.

O altă româncă pe nume Catinca Nistor a fost îndepărtată în funcție după ce a fost făcută o campanie împotriva sa pentru că ar fi fost numită în funcție prin modalități neloiale. În locul său ar urma să vină Aura Woodward. Fosta jurnalistă BBC a lucrat, vreme de 17 ani, pentru Regele Charles și a condus Fundația Prințul de Wales România. Are o experiență de mai bine de 20 de ani în strategie, management și comunicare.

Pentru rolul de director adjunct a fost propusă Cimpoiașu Raluca, care își desfășoară în prezent activitatea la ICR New York. Interacțiuni cu ICR a avut și în perioada 2010-2018, când a ocupat funcția de referent relații.

Cine este Aura Woodward și ce legătură are cu Regele Charles

Aura Woodward a deținut, vreme de 15 ani, mai multe funcții executive în cadrul unor fundații deținute de către Alteța Sa. Este cunoscută în întreaga lume pentru munca sa, dar și pentru că este singura româncă ajunsă într-o postură atât de apropiată cu Regele Charles.

Fosta jurnalistă provine din comuna Beliș, județul Cluj, unde a și absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai. Ulterior, a terminat ca șef de promoție la Școala de Jurnalism BBC și a activat, vreme de un deceniu, în domeniu, fiind jurnalist la radio și angajat la BBC World Service, la Londra și București.

(CITEȘTE ȘI: Prințul Harry rupe tăcerea, în plin proces cu tabloidele: „Au circulat zvonuri că adevăratul meu tată nu ar fi regele Charles”)

Cum l-a cunoscut românca pe monarhul britanic

În urmă cu câțiva ani, Aura Woodward a povestit cum a reușit să-l cunoască pe Regele Charles cu care se înțelege de minune. Iată dezvăluirile fostei jurnaliste:

„Ca jurnalist BBC am călătorit mult şi am intervievat mulţi lideri politici din Europa. În 2004, când am decis să plec de la BBC mi-am dorit, măcar pentru o vreme – maximum 9 luni mă gândeam eu atunci – să lucrez pentru o organizaţie caritabilă, să capăt, sau să recapăt, o altă perspectivă. Mi-aş fi dorit să găsesc un ONG la Londra care să aibă legături cu România. Aşa am dat de INTBAU – o organizaţie internaţională ce sprijină arhitectură tradiţională şi patrimoniul şi care lucrează sub patronajul Prinţului Charles de Wales. INTBAU avea proiecte în sudul Transilvaniei. Am lucrat la ei, în cele din urmă, 10 ani! Aşa am ajuns să îl întâlnesc pentru prima dată pe Alteţa Sa Regală”, a spus românca pentru Adevărul.

(CITEȘTE ȘI: Regele Charles a renunțat la una din casele lui, în timpul vizitei din România. Care este, de fapt, motivul)