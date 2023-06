Regele Charles a renunțat la una din casele lui, în timpul vizitei din România. Care este, de fapt, motivul

Regele Charles al III-lea a petrecut câteva zile de poveste în România, unde s-a bucurat de liniște și relaxare la scurt timp după încoronare. În tot acest timp, suveranul nu a uitat de îndatoririle sale și nici de afacerile din Marea Britanie. Monarhul a luat o decizie neașteptată cât timp se afla pe meleagurile noastre!

Nu mai este niciun secret faptul că Regele Charles (74 de ani) este pur și simplu îndrăgostit de țara noastră. Suveranul s-a aflat câteva zile pe meleagurile românești, unde a petrecut clipe de liniște și s-a bucurat de natură. Oamenii l-au întâmpinat cu mult drag, cadouri și o vorbă bună. Monarhul a fost foarte încântat de momentele petrecute alături de români și a ținut să le mulțumească tuturor pentru ospitalitate. În tot acest timp, cât Regele a fost la noi în țară, acesta nu a uitat de afacerile și îndatoririle sale din Marea Britanie.

Fiul regretatei Elisabeta a II-a îşi va lua adio de la una dintre casele sale din Ţara Galilor. Este vorba despre o proprietate, numită Llwynywermod, care este situată în lanțul muntos Brecon Beacons. Aceasta vine la pachet cu o magazie veche, clădiri agricole și un teren extins de 192 de hectare.

Proprietatea a fost cumpărată în 2007 cu 1.4 milioane de euro, de către Ducatul de Cornwall, în numele Prințului de Wales de atunci. Este cunoscut faptul că Charles al III-lea este pasionat de Ţara Galilor, însă a hotărât să vândă această casă pentru că era „puţin probabil” să o folosească frecvent.

Llwynywermod estate, nestled near Llandovery in Carmarthenshire, has been an iconic Welsh retreat for King Charles since its purchase in 2007 by The Duchy of Cornwall for £1.2 million.https://t.co/cECIF2FTFA pic.twitter.com/df20eYStVB

— LKJ News Reporter also founder, CEO Jaggar Street (@ladyjaggar) June 4, 2023