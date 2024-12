Ce globuri inedite și-a pus Alexia Eram în brad. Îți vor face poftă de mâncare instant

Sărbătorile se apropie, iar românii au început să își decoreze casele și nelipsitul brad. Alexia Eram s-a apucat și ea de treabă și a filmat întreg procesul. Ulterior, fiica Andreei Esca a publicat imaginile în mediul online. Fanii au rămas uimiți atunci când bau văzut ce globuri inedite a ales celebra influenceriță. Îți vor face poftă de mâncare instant!

Alexia Eram a intrat în spiritul sărbătorilor de iarnă. Vedeta și-a decorat apartamentul în care locuiește singură. Fiica Andreei Esca s-a mutat în această casă în anul 2021. La acea vreme, ea a povestit că a reușit să cumpere locuința din banii ei.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, spunea Alexia Eram.