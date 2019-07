Ce i-a mărturisit Culiță Sterp Simonei de la Puterea Dragostei despre Carmen de la Sălciua

Culiță Sterp a revenit în casa Puterea Dragostei pentru a-i vizita pe concurenți, dar și pentru a o vedea pe Simona. Iar artistul i-a făcut șatenei mărturisiri despre Carmen de la Sălciua.

Când a fost în casa Puterea Dragostei, Culiţă Sterp a sărutat-o, pe buze, pe Simona. Totul s-a întâmplat în uralele tuturor din casă, inclusiv ale Andreei Mantea. De asemenea, artistul i-a promis atunci șatenei că se va întoarce pentru ea. Și… se pare că s-a ținut de promisiune! (CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ, DE FAPT, CULIȚĂ STERP)

Artistul a venit în casa Puterea Dragostei și a stat de vorbă cu Simona. Printre altele, Culiță Sterp i-a făcut acesteia și dezvăluiti despre Carmen de la Sălciua.

”Culiță: -Ea nu a recunoscut chestia asta jumătate de an.

Simona: -Dar tu, în timpul ăsta, ai înșelat-o vreodată?

Culiță: -În timp ce eram cu ea? Îți dai seama că am avut probleme, dar eu nu consider înșelat atâta timp cât eram despărțiți. Eu mă certam cu ea și am zis ”hai gata, să terminăm”. Și atunci, în perioada aia suntem…

Simona: -Nu ați dormit în aceeași casă?

Culiță: -Eu plecam, stăteam două săptămâni acasă, ea la fel. Pe mine nu m-a deranjat decât faptul că ăla era prieten cu mine”, a fost discuția dintre Culiță Sterp și Simona.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să se despartă

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze. După despărțire, artista și-a refăcut viața și și-a găsit liniștea în brațele lui Cosmin Isăilă. Cât despre Culiță Sterp… ei bine, se pare că artistul pare dispus să înceapă o relație cu Simona. (VEZI ȘI: CÂTE CLASE ARE CARMEN DE LA SĂLCIUA: ”ATÂT DE TARE AM VISAT…”)

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.