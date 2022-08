Ce i-a propus Cătălin Scărlatescu iubitei sale, după ce s-au întors în România. Fanilor nu le-a venit să creadă

Se iubesc de o jumătate de an, iar acum Cătălin Scărlătescu şi Doina Teodoru sunt tot mai activi pe reţelele de socializare… împreună! La început, cei doi au fost cât de poate de discreţi în ceea ce priveşte viaţa lor personală şi nu au vrut să dea prea multe detalii despre ceea ce se întâmplă între ei. Cu timpul, aceştia au început să vorbească mai des despre povestea lor, iar recent celebrul bucătar şi-a uimit fanii, după ce le-a povestit ce îşi doreşte de la partenera sa.

Cătălin Scărlătescu a avut o vară destul de aglomerată. După ce a încheiat filmările noului sezon din „America Express”, show la care a participat alături de iubita lui, chef-ul se ocupă de proiectul Chefi la cuțite, acolo unde stă la masa juraților alături de Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea.

Cu toate acestea a avut timp să meargă şi cu partenera lui într-o binemeritată vacanţă în Maramureș. Cei doi au publicat mai multe imagini, dar şi filmuleţe, iar aşa au putut afla şi fanii ce propunere inedită a primit Doina Teodoru de la iubitul său.

„Iubita mea face niște salate foarte reușite. Și micul dejun îi iese de minune. Mi-aș dori foarte tare ca Doina să vină la Chefi la cuțite, pentru că este fan Bontea și a zis că i-ar plăcea mult să-i gătească o dată”, a povestit el.

Chef Cătălin Scărlătescu, transformare spectaculoasă!

Chef Cătălin Scărlătescu povestea la un moment dat cum a reușit să dea jos 50 de kilograme. Bucătarul profesionist a spus că a avut o voință de fier atunci când și-a impus să renunțe șa pâine, carne, dulciuri și alcool.

”Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool.

”Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să ţină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesităţi, aşa că nu e bine să ţinem diete ”de capul nostru”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.