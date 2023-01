Ce i-a spus nevasta lui Ionuț Iftimoaie, despre Jorge, chiar înainte să plece la Survivor România 2023

Competiția Survivor România a luat startul. Concurenții au trecut de primele probe, iar spiritele deja s-au încins. Conflictele au început să apară între echipe, dar și în interiorul acestora. În echipa Faimoșilor tensiunea este ridicată, iar Ionuț Iftimoaie, Jorge și Vica Blochina sunt protagoniștii unui conflict. Sportivul a încercat să vorbească despre cele întâmplate cu Jorge.

Ionuț Iftimoaie și Vica Blochina pare că nu se agreează și fiecare se uită cu ochi suspicioși la celălalt. În conflictul celor doi a fost prins și Jorge. Ionuț Iftimoaei a încercat să vorbească cu artistul și să lămurească lucrurile. Sportivul s-a arătat dezamăgit de comportamentul artistului și a subliniat că avea o altă părere despre el. Mai mult, se pare că și soția sa îl privea cu ochi buni pe Jorge, iar Iftiomaie a fost surprins să vadă realitatea.

„M-am culcat și m-am trezit cu gândul să lămuresc anumite aspecte care țin de starea de spirit din echipa din care fac parte. Ce credeți că a făcut Jorge s-a dus la Vica și i-a zis: «Ai grijă, mi-a zis Iftimoaie să am grijă la șarpele din echipă». Sunt chestii total diferite. Te-ai dus în stânga în dreapta: «Ai grijă la Iftimoaie că face, că drege». Fă-ți ideea ta. Dacă tu îți dorești… Dacă tu ți-ai conturat un profil despre mine. Dacă tu te gândești că eu sunt într-un fel sau altul, să fie părerea ta, nu să fie părerea influențată de unul sau de altul”, i-a spus Ionuț Iftimoaie lui Jorge.

Mai mult, sportivul a subliniat că este dezamăgit de comportamentul lui Jorge, îl credea altfel. Chiar și soția lui înainte să plece i-a spus că este sigură că Jorge este un om cu carater și cel mai probabil o să facă echipă cu el. Însă, se pare că lucrurile stau diferit în Dominicană.

„Când am plecat de acasă soția mea mi-a zis: «Cred că, fără niciun fel de ură, sigur o să faci echipă cu Jorge pentru că eu un băiat cu caracter, demn, care poate sta în picioare și, sincer cred că o să poți să faci echipă cu el.» Echipă în condițiile în care suntem aici și ne putem sprijini, că doar despre asta este vorba”, i-a mai spus Ionuț Iftimoaie lui Jorge.

„Am ajuns eu la mijloc”

Jorge nu s-a arătat impresionat de discuția cu Ionuț Iftimoaie și a declarat că atât el, cât și Vica încearcă să îl influențeze și să îl atragă de partea lor. Artistul a picat la mijloc în conflictul celor doi și pare că trebuie să aleagă o tabără. Însă, Jorge nu este interesat și îi va lăsa pe cei doi să se „distrugă” reciproc.

„Nu știu cum am ajuns eu la mijloc. Ce trebuia eu să lămuresc faptul că Ionuț a făcut niște glume despre Vica și eu am observat ce face și unul și altul și am zis. Asta nu înseamnă că sunt eu cu fofârlica sau că încerc să bag râcă. Încearcă să mă influențeze și unul și altul cu cine să țin în acest conflict. Au dat pe mine ca și când eu aș fi cauza problemei lor. Dar pe mine chiar nu mă interesează. E problema lor, e conflictul lor să și-l rezolve”, a spus Jorge.

